Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место, где архитектура учит чувствовать: что посмотреть туристу в легендарной Академии Штиглица
Редчайшее зрелище в космосе: учёные увидели, как рождаются кольца на краю Солнечной системы
Новая критика Роулинг: почему писательница выступила против журнала Glamour
Утрата доверия: что сказал приговорённый к семи годам коуч Аяз Шабутдинов в суде
Откровение принца Уильяма: почему с Елизаветой II сложно было быть близкими
Забыть про гладильную доску навсегда: как один прибор экономит часы жизни
Забудьте про скучный фарш: эти марокканские котлеты докажут, что курица может быть яркой
Салон пахнет позором после поездки с котом: как простая смесь возвращает свежесть за час
Крона дышит — груша плодоносит: простые схемы обрезки для тех, кто боится секатора

Звезда Социальной сети Джесси Айзенберг отдаст свою почку нуждающемуся: с чем связано решение актёра

1:07
Кино

Джесси Айзенберг объявил в эфире шоу "Today" на NBC о своём решении стать донором почки. Актёр, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", планирует передать орган совершенно незнакомому человеку.

Джесси Айзенберг
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джесси Айзенберг

Идея донорства возникла у него около десяти лет назад, но тогда его обращение в профильную организацию осталось без ответа. Реализовать замысел помог случайный разговор с врачом.

"На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель, это правда. Меня поразил этот вирус "сдачи крови"", — пояснил Айзенберг, используя иронию для описания своего порыва.

Медики нью-йоркского центра Langone Health одобрили его кандидатуру в качестве донора. Айзенберг уверен в безопасности предстоящей процедуры и отмечает, что его семья не пострадает, поскольку имеет других потенциальных доноров в случае необходимости.

Недавно стало известно о съёмках сиквела "Социальной сети", однако главную роль в нём исполнит другой актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова Куба как автомобильный заповедник: где найти уникальные ретроавтомобили Сергей Милешкин
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Аргентина снова пошла наперекор логике: как президент с бензопилой перевернул выборы
Крона дышит — груша плодоносит: простые схемы обрезки для тех, кто боится секатора
Опущенные веки — не приговор: откройте взгляд с помощью этих простых шагов
Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены
Солнечные, упрямые и загадочные: почему рыжие коты считаются особенными созданиями
Не всем по вкусу даже полезное: когда имбирь лучше оставить на полке
Бесплатно навсегда обошлось недёшево: реклама ПСБ попала в ловушку собственных обещаний
Тело не может восстановиться, если вы голодаете: что нужно есть, чтобы вернуть форму
Сырость разъедает стены, неприятный запах душит воздух: как вернуть дому дыхание и уют
Россия на рельсах будущего: Петербург представил интерактивного помощника для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.