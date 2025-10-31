Звезда Социальной сети Джесси Айзенберг отдаст свою почку нуждающемуся: с чем связано решение актёра

Джесси Айзенберг объявил в эфире шоу "Today" на NBC о своём решении стать донором почки. Актёр, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", планирует передать орган совершенно незнакомому человеку.

Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джесси Айзенберг

Идея донорства возникла у него около десяти лет назад, но тогда его обращение в профильную организацию осталось без ответа. Реализовать замысел помог случайный разговор с врачом.

"На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель, это правда. Меня поразил этот вирус "сдачи крови"", — пояснил Айзенберг, используя иронию для описания своего порыва.

Медики нью-йоркского центра Langone Health одобрили его кандидатуру в качестве донора. Айзенберг уверен в безопасности предстоящей процедуры и отмечает, что его семья не пострадает, поскольку имеет других потенциальных доноров в случае необходимости.

