Звезда Социальной сети Джесси Айзенберг отдаст свою почку нуждающемуся: с чем связано решение актёра

Джесси Айзенберг объявил в эфире шоу "Today" на NBC о своём решении стать донором почки. Актёр, известный по фильмам "Социальная сеть" и "Иллюзия обмана", планирует передать орган совершенно незнакомому человеку.
Идея донорства возникла у него около десяти лет назад, но тогда его обращение в профильную организацию осталось без ответа. Реализовать замысел помог случайный разговор с врачом.
"На самом деле я собираюсь пожертвовать свою почку через шесть недель, это правда. Меня поразил этот вирус "сдачи крови"", — пояснил Айзенберг, используя иронию для описания своего порыва.
Медики нью-йоркского центра Langone Health одобрили его кандидатуру в качестве донора. Айзенберг уверен в безопасности предстоящей процедуры и отмечает, что его семья не пострадает, поскольку имеет других потенциальных доноров в случае необходимости.
Недавно стало известно о съёмках сиквела "Социальной сети", однако главную роль в нём исполнит другой актёр.
