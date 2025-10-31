Netflix рискнул: почему зрители невзлюбили нового Ведьмака и что говорит создательница шоу

1:34 Your browser does not support the audio element. Кино

Четвертый сезон фэнтези-сериала "Ведьмак" от Netflix вышел 30 октября 2025 года, ознаменовав одну из самых обсуждаемых перемен в истории шоу — замену актёра на главную роль. Лиам Хемсворт сменил Генри Кавилла в роли Геральта из Ривии, что вызвало неоднозначную реакцию поклонников.

Фото: Openverse by stockcatalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Netflix

Некоторые зрители остались недовольны первой же демонстрацией персонажа в трейлере, отметив, что новая версия лишена харизмы предшественника. Особое возмущение вызвала нецензурная реплика, которую сочли неуместной и не соответствующей каноничному образу ведьмака.

Создательница проекта Лаурен Шмидт Хиссрич в интервью RadioTimes решительно встала на защиту своего выбора.

"Вы никогда не можете предугадать, что именно вызовет споры. Вы не знаете, как это будет воспринято", — прокомментировала она скандальную фразу.

По её словам, в контексте напряжённого боя эта реплика выглядит уместной и "зажигательной".

Шмидт Хиссрич напрямую ответила критикам, заявив: "Некоторые скажут: "Мой Геральт так не говорит". Но это наш Геральт. И в этот момент это ему полностью подходит". Она также напомнила, что персонаж постоянно эволюционировал с самого начала сериала, обретая семью и эмоциональные привязанности.

Пятый, финальный сезон проекта уже снят, и теперь вопрос в том, примет ли аудитория новую трактовку главного героя.