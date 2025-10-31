Марсианин Ридли Скотта повторил успех в стриминге: почему его смотрят снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Кино

Картина Ридли Скотта "Марсианин" переживает вторую волну глобальной популярности. Фильм 2015 года, снятый по бестселлеру Энди Уира, ворвался в топы стрим-сервисов по всему миру.

Ридли Скотт
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ридли Скотт

На HBO Max лента заняла место в десятке самых просматриваемых проектов более чем в 15 странах, а в США удерживает сильные позиции на Netflix.

История выживания астронавта Марка Уотни, блестяще сыгранного Мэттом Деймоном, вновь привлекла внимание миллионов зрителей. Изначально успех проекта был предопределён единодушным одобрением критиков и аудитории. Как отмечает агрегатор Rotten Tomatoes, и те, и другие выставили фильму идентично высокий рейтинг в 91%. Кассовые сборы в размере 630 миллионов долларов при бюджете в 108 миллионов лишь подтвердили его статус.

Несмотря на семь номинаций на премию "Оскар", включая категории "Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль", картина не получила ни одной статуэтки. Однако это не повлияло на её долгосрочную репутацию.

"Фильм был любим критиками и зрителями, заработав в равной степени высокие оценки в 91% на Rotten Tomatoes", — констатирует портал Collider.

Новый виток интереса к "Марсианину" совпадает с подготовкой к выходу в марте 2026 года другой экранизации Уира — "Проект "Конец света"".

Поклонники жанра, пересматривая классику Ридли Скотта, одновременно ожидают и следующую работу режиссёра — постапокалиптический триллер "Созвездие пса", выход которого намечен на тот же период.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
