Величайший вестерн по версии режиссёров: почему им стала итальянская лента

1:42 Your browser does not support the audio element. Кино

Опрос ведущего кинематографического издания Sight & Sound, проводимый раз в десятилетие, традиционно считают одним из самых авторитетных в мире. В 2022 году 480 режиссёров из разных стран определяли величайшие фильмы всех времён.

Фото: commons.wikimedia.org by Forumnm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Просмотр фильма

Абсолютным победителем стала "Космическая одиссея 2001 года" Стэнли Кубрика. Однако в рамках отдельного жанра — вестерна — с большим отрывом лидировала одна картина.

Лучшей в категории была признана работа Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе". Этот фильм 1968 года занял 46-ю строчку в общем рейтинге, опередив всех конкурентов. Эпичная лента с музыкой Эннио Морриконе, по мнению экспертов, навсегда изменила представление о жанре.

Журнал Sight & Sound, первоисточник данного рейтинга, так охарактеризовал картину: "Это эпический компендиум ситуаций, которые Леоне позаимствовал из вестернов, которые он так любил". В издании также отметили знаменитую начальную сцену, незабываемый саундтрек Морриконе и напряжённые дуэли, ставшие визитной карточкой режиссёра.

Ленту поддержали такие авторы, как Николас Виндинг Рефн и Асгар Фархади, отметившие её глубокое влияние на их творчество.

Примечательно, что победа в жанре, ассоциирующемся с Голливудом, досталась итальянскому продукту. Это решение подтверждает, что наследие Леоне вышло далеко за рамки спагетти-вестерна и продолжает вдохновлять режиссёров по всему миру.