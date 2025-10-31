Испытание для Эммы Стоун: какой эпизод в Бугонии стал самым сложным

Эмма Стоун раскрыла детали работы над картиной "Бугония" режиссёра Йоргоса Лантимоса. Актриса выделила один конкретный эпизод, который потребовал от неё наибольшей эмоциональной отдачи.
По её словам, самой напряжённой стала сцена её первого появления с полностью бритой головой. Этот визуальный образ является ключевым для её персонажа и задаёт тон дальнейшему развитию сюжета.
"Это очень волнительный момент, и я хотела, чтобы он получился идеальным с первого дубля", — поделилась Стоун, пояснив высокий уровень ответственности.
Как пишет Entertainment Weekly, актриса известна своей самоотдачей в работе с требовательными режиссёрами.
"Бугония" представляет собой ремейк корейского фильма "Спасти зелёную планету!". В ленте рассказывается история похищения главы корпорации двумя мужчинами, убеждёнными в её инопланетном происхождении и злых намерениях.
