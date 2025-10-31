Испытание для Эммы Стоун: какой эпизод в Бугонии стал самым сложным

Эмма Стоун раскрыла детали работы над картиной "Бугония" режиссёра Йоргоса Лантимоса. Актриса выделила один конкретный эпизод, который потребовал от неё наибольшей эмоциональной отдачи.

Фото: Instagram / ninapark by Нина Парк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмма Стоун

По её словам, самой напряжённой стала сцена её первого появления с полностью бритой головой. Этот визуальный образ является ключевым для её персонажа и задаёт тон дальнейшему развитию сюжета.

"Это очень волнительный момент, и я хотела, чтобы он получился идеальным с первого дубля", — поделилась Стоун, пояснив высокий уровень ответственности.

Как пишет Entertainment Weekly, актриса известна своей самоотдачей в работе с требовательными режиссёрами.

"Бугония" представляет собой ремейк корейского фильма "Спасти зелёную планету!". В ленте рассказывается история похищения главы корпорации двумя мужчинами, убеждёнными в её инопланетном происхождении и злых намерениях.