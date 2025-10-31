Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькие ошибки каждый день: эти привычки хозяев отнимают у кошки жизнь
Там, где пар заменял скальпель: тайна римских ванн, лечивших без медицины то, где врачи бессильны
Снег ещё не лёг, а весна уже решается в сарае: тайная жизнь садового инвентаря
Модный цвет, который не выдаёт возраст: волосы выглядят дороже, кожа — моложе, а уход почти не нужен
Как прокачать вкус обычных сосисок: простой трюк, о котором все молчат
Когда лёд становится экзаменом: один бренд рискнул доказать, что финская школа ещё жива
Как 20 лет вместе изменили Ивана Урганта и Наталью Кикнадзе: уникальные фото из прошлого
Невидимая эпидемия офисов: болезнь начинается с простого моргания — заканчивается потерей зрения
Газировка отдыхает: этот лимонад из клубники и лимона — чистое удовольствие

Испытание для Эммы Стоун: какой эпизод в Бугонии стал самым сложным

Кино

Эмма Стоун раскрыла детали работы над картиной "Бугония" режиссёра Йоргоса Лантимоса. Актриса выделила один конкретный эпизод, который потребовал от неё наибольшей эмоциональной отдачи.

Эмма Стоун
Фото: Instagram / ninapark by Нина Парк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эмма Стоун

По её словам, самой напряжённой стала сцена её первого появления с полностью бритой головой. Этот визуальный образ является ключевым для её персонажа и задаёт тон дальнейшему развитию сюжета.

"Это очень волнительный момент, и я хотела, чтобы он получился идеальным с первого дубля", — поделилась Стоун, пояснив высокий уровень ответственности.

Как пишет Entertainment Weekly, актриса известна своей самоотдачей в работе с требовательными режиссёрами.

"Бугония" представляет собой ремейк корейского фильма "Спасти зелёную планету!". В ленте рассказывается история похищения главы корпорации двумя мужчинами, убеждёнными в её инопланетном происхождении и злых намерениях. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Садоводство, цветоводство
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Старый микроб — новая сенсация: нашли антибиотик, который сильнее любых современных лекарств
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Вы даже не подозреваете, кого везёте на дачу: 6 незаметных вредителей под маской безобидных гостей
Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки
Маленькая собака, большие проблемы: почему хрюканье чихуахуа может быть признаком болезни
Никаких мух на кухне: этот французский метод без химии работает за ночь
Прогул под маской выходного: чем обернётся для работников пропуск рабочей субботы
Не только для бойцов: кикбоксинг помогает тем, кто хочет побороть неуверенность
Тайна подводного города в Италии: что заставило людей жить в сердце вулкана
Скандал вокруг наследства: Ирина Болгар бьёт тревогу о судьбе детей Дурова — что будет дальше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.