Он раввин, она подкастер: как параллельные миры столкнулись в новом сериале Netflix

Сериал с говорящим названием "Никто этого не хочет" стал настоящим открытием, несмотря на то что не было громкого пиара. Второй сезон на Netflix, выпущенный без яркой рекламы, собрал 8,6 миллиона просмотров всего за четыре дня. Это на 17% меньше, чем при старте первого сезона, когда было 10,3 миллиона, но всё равно впечатляющие цифры для проекта, который не получил много шума на старте.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки

Скрытые жемчужины с 7,7 баллами на Кинопоиске

Сериал имеет огромный успех, несмотря на то что ещё не многие познакомились с ним. "Никто этого не хочет" успел номинироваться на "Золотой глобус", а также собрал актёрский состав с громкими именами — Кристен Белл, Адам Броди, Жюстин Люпе и Тимоти Саймонс. Визитная карточка проекта — это его смелый и в то же время искренний подход к современным романтическим комедиям.

Создательница и стиль шоу: умный ромком

Шоу было создано Эрин Фостер, которая, похоже, знает, как создать ромком XXI века, не забывая о том, что зрителям важна не только химия между персонажами, но и свежий взгляд на старую формулу. В сериале мы видим классический сюжет: парень встречает девушку, они начинают флиртовать, влюбляются, но возникают проблемы. Однако у главных героев есть одна серьёзная преграда: он — раввин, она — подкастер-агностик, говорящий о сексе без стеснения. Этот контраст придаёт истории свежесть и актуальность.

Актуальные проблемы: любовь и религия

Проект легко избегает штампов и избитых тем, на которых зарабатывают многие романтические комедии. Здесь нет токсичных отношений или стремления к соблазнению ради выгоды. Герои искренне влюбляются, но сталкиваются с непреодолимыми барьерами из-за религиозных различий. Этот сериал — не просто картинка о том, как сложны отношения, а скорее поиск баланса между искренностью и препятствиями, которые мы часто ставим перед собой.

Отзывы и восприятие зрителей

По словам рецензентов, сериал напоминает о том, что мы не такие циничные, как иногда пытаемся казаться. Он наполнен теплотой и остроумием, но при этом не грузит зрителя эмоционально. "Никто этого не хочет" вселяет надежду, что, несмотря на все мрачные тренды в современных сериалах, у нас всё же есть место для лёгкости и доброты. Ромком, который за короткое время завоевал сердца зрителей, несмотря на свою скромную презентацию, явно заслуживает внимания.

Время тяжёлых драм про измены и боль уходит, и Netflix в этом смысле предложил зрителям именно то, чего они ждали, — шоу, которое не перегружает событиями, но заставляет нас поверить в то, что настоящее светлое и искреннее чувство возможно.