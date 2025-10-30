Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино

Кино

Британская актриса Кира Найтли в интервью подкасту Happy Mum Happy Baby затронула тему влияния семейного бэкграунда на свою карьеру.

Фото: commons.wikimedia.org by The Standard, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кира Найтли

40-летняя звезда признала, что старт в профессии был обеспечен связями её родителей-творцов.

"Моим первым агентом стала подруга моей матери, и я до сих пор с ней работаю", — рассказала Найтли.

Она подчеркнула, что в творческой среде профессия часто передаётся между поколениями, поскольку актёрство представляет собой особый образ жизни, а не стандартную работу с регламентированным графиком.

При этом актриса отметила, что её собственные дочери — 10-летняя Эди и 6-летняя Делайла — пока не проявляют интереса к сцене. Найтли объяснила это естественным процессом выбора жизненного пути, не зависящего исключительно от семейных традиций.

В этой же беседе звезда "Пиратов Карибского моря" рассказала, как пережила послеродовую депрессию.