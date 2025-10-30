Связи решают всё? Кира Найтли откровенно о том, как родители открыли ей дверь в мир кино

Британская актриса Кира Найтли в интервью подкасту Happy Mum Happy Baby затронула тему влияния семейного бэкграунда на свою карьеру.
40-летняя звезда признала, что старт в профессии был обеспечен связями её родителей-творцов.
"Моим первым агентом стала подруга моей матери, и я до сих пор с ней работаю", — рассказала Найтли.
Она подчеркнула, что в творческой среде профессия часто передаётся между поколениями, поскольку актёрство представляет собой особый образ жизни, а не стандартную работу с регламентированным графиком.
При этом актриса отметила, что её собственные дочери — 10-летняя Эди и 6-летняя Делайла — пока не проявляют интереса к сцене. Найтли объяснила это естественным процессом выбора жизненного пути, не зависящего исключительно от семейных традиций.
В этой же беседе звезда "Пиратов Карибского моря" рассказала, как пережила послеродовую депрессию.
