Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Предательство в начале пути: Анфиса Чехова рассказала о роковой находке в переписке мужа
Бензин с цифрой повыше — эффект пониже: когда дорогой бензин работает против двигателя
Рыбная нежность под картофельным облаком: запеканка, которую просят готовить снова и снова
Влажная тряпка — главный враг чистоты: как уборка превращает пыль в застарелую грязь
Вирус разрушает не только лёгкие: грипп повышает риск сердечных осложнений
Цветы, которые притягивают деньги: 5 зелёных талисманов для богатства и счастья
От вечеринки до протокола: эти атрибуты Хэллоуина могут довести до неприятностей с законом
Хитрый кастинг: Мария Погребняк объяснила, как проверить мужчину на профпригодность
Живёт как ёж, орёт как демон: почему киви не вписывается ни в одно животное правило

Первый звонок болезни Уиллиса: почему семья не сразу распознала деменцию

1:18
Кино

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг впервые подробно рассказала о начальной стадии заболевания актёра. 70-летний артист страдает лобно-височной деменцией — неизлечимым заболеванием, постепенно разрушающим личность и языковые функции.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Первым заметным симптомом стало возвращение заикания, которое Уиллис преодолел в детстве.

"У него снова началось заикание. Никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции", — призналась Хеминг в интервью NewsNation.

Изначально она связала это с детской особенностью, а странности в поведении — с кризисом в отношениях.

Позже стало ясно, что изменения были следствием прогрессирующей болезни.

"Эти странности и невнятные моменты — всё было связано с тем, что его мозг разрушался", — объяснила супруга артиста.

Она подчеркнула, что наблюдала, как уходит та часть личности мужа, которую она любила.

Актёр продолжает находиться под круглосуточным наблюдением специалистов. Рядом с ним остаются пятеро детей — три дочери от первого брака с Деми Мур и две младшие дочери от Эммы Хеминг, которые вместе с матерью обеспечивают ему постоянную поддержку.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Военные новости
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Ставка сыграла: отношения с Россией помогли Си в переговорах с Трампом Любовь Степушова Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Первый звонок болезни Уиллиса: почему семья не сразу распознала деменцию
Интеллект искусственный — прибыль настоящая: инвесторы учатся доверять холодному расчёту
Вместо наживки — серебро: рыбак с червями в руках стал обладателем сокровищ короля Кнута
Светлая сторона гардероба с тёмной репутацией: как снять с белого клеймо жёлтых пятен
Натуральная революция для ваших волос: эти фрукты помогут восстановить красоту
Дорогая экономия: покупка авто из Казахстана обернулась для россиян большими доплатами
Третий ребёнок – не повод для отдыха: что заставляет Регину Тодоренко вернуться к работе
Без жарки и масла: рецепт холодной закуски, где овощи становятся нежнее сливочного пюре
Колёса решают судьбу бака: как подобрать резину, чтобы заправляться реже
Горсть кешью вместо строгой диеты: вкусный способ укрепить здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.