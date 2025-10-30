Первый звонок болезни Уиллиса: почему семья не сразу распознала деменцию

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг впервые подробно рассказала о начальной стадии заболевания актёра. 70-летний артист страдает лобно-височной деменцией — неизлечимым заболеванием, постепенно разрушающим личность и языковые функции.
Первым заметным симптомом стало возвращение заикания, которое Уиллис преодолел в детстве.
"У него снова началось заикание. Никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции", — призналась Хеминг в интервью NewsNation.
Изначально она связала это с детской особенностью, а странности в поведении — с кризисом в отношениях.
Позже стало ясно, что изменения были следствием прогрессирующей болезни.
"Эти странности и невнятные моменты — всё было связано с тем, что его мозг разрушался", — объяснила супруга артиста.
Она подчеркнула, что наблюдала, как уходит та часть личности мужа, которую она любила.
Актёр продолжает находиться под круглосуточным наблюдением специалистов. Рядом с ним остаются пятеро детей — три дочери от первого брака с Деми Мур и две младшие дочери от Эммы Хеминг, которые вместе с матерью обеспечивают ему постоянную поддержку.
