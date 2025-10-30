Танцевал и шутил: какой была последняя встреча Кристины Асмус с Романом Поповым

Кино

Кристина Асмус поделилась воспоминаниями о последней встрече с Романом Поповым, скончавшимся от рака мозга в возрасте 40 лет. Актриса отметила необычайную харизму и жизнелюбие коллеги, которые он сохранял, несмотря на семилетнюю борьбу с болезнью.

Фото: instagram by личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кристина Асмус

Их последняя встреча произошла за год до его смерти на пробах к сериалу.

"Он волновался, ставил музыку, показывал видосики, танцевал и неизменно филигранно шутил", — написала Асмус в Telegram-канале.

Она добавила, что даже во время ночных съёмок в февральском Петербурге у Попова находились силы согревать съёмочную группу своими историями.

Актриса особо подчеркнула его профессиональные качества и человеческую теплоту.

"Он был редким артистом, сумевшим капитально порвать это клише непрофессионала в кино, и холодную конкурентную среду", — заключила Асмус, прощаясь с коллегой.

Многие актёры и медийные персоны, знакомые Романа Попова, продолжают писать тёплые слова в его адрес, делиться воспоминаниями о совместной работе, однако недавно стало известно, что за несколько месяцев до смерти артист оказался в полном одиночестве.