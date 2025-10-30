Голливудский актёр спас сельский паб: почему его теперь назвали лучшим в Британии

Голливудский актёр Мэттью Риз стал ключевой фигурой в спасении сельского паба в Уэльсе, который теперь удостоился звания одного из лучших в стране. Заведение Glan yr Afon в деревне Пеннал вошло в престижный список 30 лучших пабов Великобритании по версии The Guardian.
Изначально будущее паба оказалось под угрозой, когда его выставили на продажу в 2022 году. Местная община начала кампанию по сбору средств, чтобы выкупить учреждение, и именно в этот момент к ним присоединился звёздный покровитель.
Им оказался уроженец Уэльса Мэттью Риз, чей отец вырос в этих местах. Актёр лично посетил паб и публично поддержал народную инициативу, что придало кампании значительный импульс и помогло привлечь необходимые инвестиции.
"Сам Оуайн Глиндур был бы горд духом сообщества, который здесь проявили", — заявил Риз, проводя параллель с историческим наследием региона.
Благодаря вмешательству актёра и объединённым усилиям местных жителей, паб не только избежал закрытия, но и начал новую жизнь. После реорганизации под руководством кооператива Menter y Glan заведение расширило свои услуги, добавив гостевые комнаты, и получило несколько отраслевых наград.
Теперь скромный паб, спасённый при непосредственном участии голливудской знаменитости, получил национальное признание. Издание The Guardian отметило его аутентичную атмосферу, использование местных продуктов и роль настоящего центра общественной жизни.
