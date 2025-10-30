Дом из динамита: почему Пентагон критикует новый хит Netflix

Кинематографисты вступили в полемику с Министерством обороны США относительно достоверности сюжета их нового триллера. Режиссёр Кэтрин Бигелоу и сценарист Ноа Оппенхайм публично ответили на критику со стороны Агентства по противоракетной обороне (MDA).

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Ранее в служебной записке Пентагон назвал изображение системы ПРО в картине не соответствующим реальным испытаниям.

Оскароносный режиссёр защитила свой проект, подчеркнув его документальную основу. Она заявила, что её творческий подход всегда строится на жёстком следовании реализму для создания правдоподобной истории.

"В идеальном мире культура имеет потенциал влиять на политику. Если вокруг распространения ядерного оружия начинается диалог, это просто прекрасно", — приводит слова Бигелоу The Hollywood Reporter.

В фильме показан провал перехвата ядерной ракеты, летящей в сторону Чикаго. В Пентагоне настаивают, что их система демонстрирует стопроцентную эффективность на испытаниях.

Однако независимые эксперты, как и создатели картины, оспаривают эту точку зрения. Физик Лора Грего из Союза обеспокоенных учёных отметила, что фильм демонстрирует лишь самый простой сценарий атаки.

Бигелоу также объяснила, что картина сознательно создавалась без консультаций с Пентагоном. Это было необходимо для сохранения независимой позиции и демонстрации потенциальной уязвимости системы. При этом режиссёр отметила высокий профессионализм военных, работающих в этой сфере.