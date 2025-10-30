Одиночество Романа Попова: почему тяжелобольной актёр остался без поддержки друзей

Тяжелобольной актёр Роман Попов перед смертью оказался в почти полной изоляции. Многие его знаменитые друзья перестали поддерживать общение, когда актёр серьёзно заболел.
Из-за онкологического заболевания Попов практически лишился зрения и не мог вести переписку. Единственным способом связи оставались телефонные звонки, которых он в последние месяцы очень ждал, поскольку живое общение придавало ему сил.
"Когда он заболел, к нему потеряли интерес многие из тех, с кем он приятельствовал в течение долгих лет", — приводит mk.ru слова знакомых артиста.
По их информации, актёра регулярно навещали лишь участники фестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового.
Актёр скончался 28 октября в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с астроцитомой. Диагноз был поставлен ему в 2018 году, после чего он перенёс сложную операцию.
