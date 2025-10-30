Одиночество Романа Попова: почему тяжелобольной актёр остался без поддержки друзей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Кино

Тяжелобольной актёр Роман Попов перед смертью оказался в почти полной изоляции. Многие его знаменитые друзья перестали поддерживать общение, когда актёр серьёзно заболел.

Роман Попов
Фото: Telegram by Telegram-канал Романа Попова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Роман Попов

Из-за онкологического заболевания Попов практически лишился зрения и не мог вести переписку. Единственным способом связи оставались телефонные звонки, которых он в последние месяцы очень ждал, поскольку живое общение придавало ему сил.

"Когда он заболел, к нему потеряли интерес многие из тех, с кем он приятельствовал в течение долгих лет", — приводит mk.ru слова знакомых артиста.

По их информации, актёра регулярно навещали лишь участники фестиваля "Алые паруса" имени Василия Ланового.

Актёр скончался 28 октября в возрасте 40 лет после многолетней борьбы с астроцитомой. Диагноз был поставлен ему в 2018 году, после чего он перенёс сложную операцию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
