Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит

Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность

5:50
Кино

Иногда в кино рождаются великие моменты вовсе не по замыслу сценаристов, а вопреки — из споров, сомнений и даже раздражения тех, кто стоит по обе стороны камеры. Один не хочет произносить фразу, другой требует убрать кадр, третий вообще готов сорвать съёмку — а в итоге именно эти кадры становятся самыми узнаваемыми. Кино — территория компромиссов, где упрямство может стать вдохновением, а несогласие актёра — частью легенды.

Шэрон Стоун
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шэрон Стоун

Когда сомнение привело к "Оскару": Марлон Брандо и "В порту"

В середине 1950-х Марлон Брандо уже считался звездой нового Голливуда, но именно драма "В порту" принесла ему первый "Оскар". Фильм о докере, который пытается противостоять мафии, стал классикой, а сцена в автомобиле — одной из самых цитируемых в истории кино. Однако сам Брандо хотел, чтобы её вырезали.

По воспоминаниям сценариста Бадда Шульберга, актёр считал момент с моральным прозрением героя неубедительным. Ему казалось, что говорить о чувстве вины, когда тебе угрожают оружием, — неправдоподобно. Но режиссёр Элиа Казан настоял: именно здесь раскрывается внутренний конфликт Терри Мэллоу — человека, который понял, что предал самого себя. В итоге сцена не только осталась, но и стала ключевой в фильме. В ней сошлось всё, за что любили Брандо: сила, уязвимость и почти документальная честность.

Без рубашки и без желания: Крис Хемсворт и "Тор 2: Царство тьмы"

Крис Хемсворт к моменту выхода второго "Тора" уже стал символом киновселенной Marvel. Но если зрители восторгались его физической формой, сам актёр чувствовал себя некомфортно. Он признавался, что сцена, где Тор возвращается после битвы и раздевается, вызывала у него неловкость.

Режиссёр Алан Тейлор объяснил, что хотел показать героя не как идеализированного бога, а как человека, уставшего и раненого. Поэтому он настоял на съёмке. Хемсворт, несмотря на внутренние протесты, согласился. Позже сцена вошла в историю Marvel — не как демонстрация мускулов, а как редкий момент тишины и уязвимости персонажа. Забавно, что сегодня именно этот эпизод фанаты вспоминают чаще всего, а сам актёр шутит, что "разделся зря — всё равно никто не слушал, что он говорил".

Когда популярность мешала: Тейлор Лотнер и "Сумерки"

Для Тейлора Лотнера слава пришла слишком рано. Роль оборотня Джейкоба превратила его из подростка в мирового кумира, но у актёра были собственные границы. Он не скрывал, что чувствовал дискомфорт от количества сцен без рубашки. По его словам, в какой-то момент всё свелось к внешнему виду персонажа, а не к его характеру.

Лотнер просил, чтобы обнажённые эпизоды имели сюжетное значение: герой перевоплощается — значит, это оправдано. Команда фильма пошла ему навстречу лишь частично. Студия прекрасно понимала, что тысячи фанатов идут в кино именно ради Джейкоба. Впрочем, сам актёр позже признал, что теперь воспринимает эти сцены спокойно: они помогли ему понять, как важно сохранять контроль над своей карьерой — даже в самой шумной франшизе десятилетия.

Подростковая революция и цензура изнутри: Молли Рингуолд и "Клуб "Завтрак"

Подростковое кино 1980-х обязано Джону Хьюзу — именно он научил Голливуд говорить с тинейджерами без снисхождения. Но даже у Хьюза были спорные сцены. В "Клубе "Завтрак" актриса Молли Рингуолд уговорила режиссёра убрать момент, где один из героев подглядывает за женщиной в бассейне. По словам актрисы, эта сцена появилась уже после написания сценария и её наличие разрушало атмосферу искренности.

Рингуолд считала, что герои фильма должны были оставаться уязвимыми, но не пошлыми. Спустя годы она рассказывала, что именно этот разговор с Хьюзом стал для неё важным уроком — актёр имеет право говорить "нет", если чувствует, что эпизод выходит за рамки истории. Возможно, именно поэтому фильм до сих пор воспринимается как честный и добрый — он говорит о взрослении без насмешки.

Самый скандальный кадр Голливуда: Шэрон Стоун и "Основной инстинкт"

Если есть сцена, которую знает весь мир, — это кадр из "Основного инстинкта". Мгновение, когда героиня Кэтрин Трамелл перебрасывает ногу, стало символом 1990-х, а сама Шэрон Стоун — иконой сексуальности. Но, по словам актрисы, она и представить не могла, что именно так выглядит кадр.

Стоун рассказывала, что режиссёр Пол Верховен убедил её снять нижнее бельё, чтобы "белое не отсвечивало". Когда актриса увидела готовый фильм, она была шокирована — и, по её признанию, в ярости. Когда Стоун впервые показали "Основной инстинкт" целиком, она отыскала Верховена на съёмочной площадке и дала ему пощёчину, но тот всё равно отказался вырезать сцену. Позже именно этот момент стал символом спора между границами искусства и личными правами актёра.

Стоун позже говорила, что простила режиссёра, но осталась при своём мнении: некоторые сцены лучше не делать, если человек не согласен на них полностью. Однако без этого эпизода фильм, возможно, так и не стал бы легендой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Красота и стиль
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Пшенник, как у бабушки в печи: сладкий вкус детства в новой версии
Бикович о противоречиях женской свободы: почему актёр видит проблему в современном обществе
Здесь зима длится до весны, а солнце светит даже в феврале: лучшие горнолыжные точки страны
Секрет раскрыт? Российские ученые нашли объяснение аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS
Ограбление Лувра: всплыли зловещие связи преступников — прошлое не отпускает
Кузов вырос, характер остался прежним: Audi Q3 2026 готовится удивить поклонников бренда
Смертельная ловушка в Альпах: лавина унесла жизни 5 альпинистов — что произошло
Голые стены в квартире — главный признак мёртвого интерьера: вот как это исправить
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.