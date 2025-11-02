Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Антонио Бандерас — один из тех актёров, чьё имя давно стало синонимом харизмы и благородства. Казалось бы, что может связывать голливудскую звезду с далёким советским прошлым? Но, как выяснилось, у актёра есть особое отношение к отечественному кинематографу — не поверхностное, а по-настоящему уважительное. И речь идёт не о дежурных комплиментах, а об искреннем восхищении фильмом, который потряс его до глубины души.

Антонио Бандерас
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Schilling, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Антонио Бандерас

От Зорро до русского фильма

Бандерас всегда умел удивлять — не только выбором ролей, но и интересом к чужим культурам. Он прославился благодаря "Маске Зорро", "Десперадо" и "13-му воину", но мало кто знает, что в 2017 году актёр снялся в российском фильме "За гранью реальности". На съёмочной площадке вместе с ним работали Милош Бикович и Любовь Аксёнова.

Для многих участие звезды такого уровня в отечественном проекте стало неожиданностью. Но сам Бандерас не относился к этому как к случайной авантюре. Возможно, решающим фактором стала его давняя симпатия к советскому кино — особенно к военной драме, в которой он чувствует ту правду, что не стареет с годами.

Советское кино, которое не отпускает

Фильмы о войне, снятые в СССР, и сегодня воспринимаются не как зрелище, а как исповедь. Они редко показывают героев в броне и без страха — наоборот, в центре всегда человек, сломленный и сильный одновременно. В этих историях нет глянца, зато есть подлинная боль и попытка понять, что происходит с миром, когда человечность исчезает.

Эта искренность не ускользнула и от внимательного взгляда Бандераса. Среди множества лент о Второй мировой он выделил одну — "Иди и смотри" Элема Климова. Картина, снятая в 1985 году, произвела на актёра неизгладимое впечатление.

"Могу пересказать по кадрам фильм… Я увидел его в 1985 году, и он остался лучшим фильмом о войне за всю мою жизнь. Мальчик, входящий в дом, хозяев которого истребили нацисты, повсюду оставшиеся следы мирной жизни. Разорённое гнездо… кошмар неприкаянности", — говорил Антонио Бандерас.

Он отметил, что эта лента не просто поражает визуально — она проживается на уровне боли. "Иди и смотри" не даёт утешения, а оставляет пустоту, которую не заполняет ничто. И, возможно, именно в этом её сила.

Почему "Иди и смотри" невозможно забыть

Фильм Климова по сей день входит в число самых сильных антивоенных картин в истории. Он занимает 65-е место в рейтинге "Кинопоиска" и имеет оценку 8.3 — редкий случай для советского фильма на международных платформах. Более 220 тысяч зрителей по всему миру поставили ему высший балл.

Но цифры не отражают эмоций. Главный герой, подросток Флёра, становится свидетелем чудовищных событий в оккупированной Беларуси. То, как режиссёр показал ужасы войны глазами ребёнка, ошеломило зрителей. Бандерас, выросший в Испании, где память о гражданской войне тоже жива, смог прочувствовать эту боль, несмотря на культурные различия.

Неслучайно "Иди и смотри" часто называют универсальным языком скорби. Это фильм, который не требует перевода, потому что говорит эмоциями, понятными любому человеку — от Москвы до Малаги.

Когда кино становится откровением

Для Антонио Бандераса подобные истории — напоминание о том, что искусство не должно бояться быть честным. Он не раз говорил, что ценит фильмы, которые не развлекают, а заставляют задуматься. И в этом смысле Климов стал для него примером режиссёра, который смог совместить мощную эстетику и человеческую правду.

Бандерас и сам не избегает ролей, где герой проходит через внутренние испытания. Достаточно вспомнить его работу в "Боли и славе" Педро Альмодовара, за которую актёр получил номинацию на "Оскар". Там он играл режиссёра, оглядывающегося на жизнь — усталого, но всё ещё чувствующего. И это чувство, вероятно, роднит его с тем самым мальчиком из фильма Климова: обоих не сломала трагедия.

Влияние, которое не знает границ

Интересно, что не только Бандерас был поражён "Иди и смотри". Голливудский мэтр Стивен Спилберг называл эту ленту одним из фильмов, которые подтолкнули его к созданию "Списка Шиндлера" и "Спасти рядового Райана". Так советское кино, не имея миллиардных бюджетов, повлияло на режиссёров, изменивших саму эстетику военного жанра.

И это не единичный случай. Картины вроде "Летят журавли", "Баллады о солдате" и "Судьбы человека" до сих пор входят в учебные программы мировых киношкол. Их изучают не как исторические памятники, а как примеры того, как из боли можно создать вечное искусство.

Антонио Бандерас, выросший на европейском арт-кино, увидел в этих фильмах то, что не всегда находит в современном Голливуде: искренность без гламура, эмоцию без расчёта и человечность без позы.

Испанская страсть и русская память

Может показаться, что связь испанца с советским кинематографом случайна, но в действительности между двумя культурами много общего. Испанское искусство всегда умело говорить о страдании и любви, не стесняясь сильных чувств, а советское — о выживании души в нечеловеческих обстоятельствах.

Бандерас, воспитанный на фильмах Луиса Бунюэля и Федерико Феллини, в "Иди и смотри" увидел продолжение этой традиции. Он говорил, что после просмотра долго не мог вернуться к привычному восприятию кино: слишком сильно всё было прожито.

Именно поэтому его признание звучит не как вежливость, а как исповедь. Для актёра, прошедшего через десятки ролей, нашлось место картине, которая не стареет и не теряет силы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
