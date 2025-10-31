Лучшее из лучших: Собчак назвала пять анимационных фильмов, которые стоит увидеть каждому

Журналистка Ксения Собчак поделилась своим личным топом из пяти анимационных фильмов, которые незабываемы для детей и взрослых.

Фото: YouTube канал Book Valist by Скриншот видео YouTube канала Book Valist, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Ёжик в тумане"

Звезда подчеркнула, что это вид искусства, о котором, по её мнению, говорят не так часто, хотя он заслуживает большего внимания.

Праздник возник благодаря художнику Эмилю Рейно: в 1892 году он впервые продемонстрировал "светящиеся пантомимы", ставшие мощным толчком к развитию анимационного искусства.

Собчак поделилась своим личным рейтингом любимых анимационных работ, которые, по её мнению, не оставят никого равнодушными. Она назвала топ-пять шедевров мировой и отечественной мультипликации.

"Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки "Белоснежка и семь гномов" Уолта Диснея "Ёжик в тумане" Юрия Норштейна "Анастасия" Дона Блуто — работа, вызывающая ностальгию по подростковым годам Старый добрый "Ну, погоди!" Светозара Русакова.

