Лучшее из лучших: Собчак назвала пять анимационных фильмов, которые стоит увидеть каждому

Кино

Журналистка Ксения Собчак поделилась своим личным топом из пяти анимационных фильмов, которые незабываемы для детей и взрослых.

"Ёжик в тумане"
Фото: YouTube канал Book Valist by Скриншот видео YouTube канала Book Valist, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
"Ёжик в тумане"

Звезда подчеркнула, что это вид искусства, о котором, по её мнению, говорят не так часто, хотя он заслуживает большего внимания.

Праздник возник благодаря художнику Эмилю Рейно: в 1892 году он впервые продемонстрировал "светящиеся пантомимы", ставшие мощным толчком к развитию анимационного искусства.

Собчак поделилась своим личным рейтингом любимых анимационных работ, которые, по её мнению, не оставят никого равнодушными. Она назвала топ-пять шедевров мировой и отечественной мультипликации.

  1. "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки
  2. "Белоснежка и семь гномов" Уолта Диснея
  3. "Ёжик в тумане" Юрия Норштейна
  4. "Анастасия" Дона Блуто — работа, вызывающая ностальгию по подростковым годам
  5. Старый добрый "Ну, погоди!" Светозара Русакова.

Ранее сообщалось, что актёр Джим Керри возглавит экранизацию культового мультфильма 60-х.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
