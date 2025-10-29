Связь мозга и рук: Эмма Томпсон объяснила, почему ненавидит ИИ в сценариях

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Эмма Томпсон выразила резкое неприятие вмешательства искусственного интеллекта в работу сценариста. На шоу Стивена Колберта обладательница "Оскара" продемонстрировала свою реакцию на предложения нейросети.

Фото: commons.wikimedia.org by Walid Farouk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эмма Томпсон

Актриса, предпочитающая писать сценарии от руки для сохранения "связи между мозгом и руками", с раздражением воспринимает подсказки ИИ.

"В итоге я просто говорю: "Мне не нужно, чтобы ты переписывал то, что я только что написала! Отстань! Просто отстань!"", — привела свои слова Томпсон в эфире вечерней программы.

Проблемы с технологиями преследуют её давно. Завершая работу над знаменитым сценарием фильма "Разум и чувства", она столкнулась с тем, что компьютер превратил весь текст в иероглифы. Ситуацию тогда спас Стивен Фрай, потративший восемь часов на восстановление файла.

Томпсон не впервые выступает против технологизации творчества. В 2023 году она критиковала термин "контент" применительно к искусству, подчёркивая важность честности в письме.

Её позицию разделяют и другие видные деятели кино, такие как Гильермо дель Торо, заявивший, что скорее умрёт, чем будет использовать генеративный ИИ.