Имущество Джина Хэкмена уходит с молотка: что скрывают личные вещи легенды

1:29 Your browser does not support the audio element. Кино

Имущество легенды голливудского кинематографа Джина Хэкмена будет распродано с молотка. Аукционный дом Bonhams выставит на торги более 400 лотов из личной коллекции актёра в три этапа. Среди них — работы Кадринского, Матисса и Родена, а также три статуэтки "Золотой глобус".

Фото: flickr by Christopher Michael Little, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джин Хэкмен

Ценовой диапазон ожидается относительно доступным. Награды оценили в 3000–5000 долларов, а стартовые ставки на его дартс начинаются с 10 долларов.

"Этот аукцион предлагает уникальный взгляд на многогранную жизнь и интересы одного из величайших актёров своего поколения", — отмечают в пресс-релизе Bonhams.

После ухода из актёрской профессии около двадцати лет назад Хэкмен посвятил себя живописи и литературе. На продажу также выставлены его собственные картины — натюрморты, портреты и бронзовый бюст головы его супруги Бетси Аракавы.

Пара, трагическая погибшая, была обнаружена в своём доме в конце февраля. По данным властей, 95-летний актёр, страдавший от болезней сердца и осложнений после болезни Альцгеймера, пережил свою жену примерно на неделю. Бетси скончалась от хантавируса, редкого заболевания, вызываемого контактом с помётом грызунов.

Аукцион станет финальной главой в истории жизни двухкратного обладателя "Оскара".