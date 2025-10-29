Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Способ вспомнить забытое детство — теперь не фантастика, а технология
Связь мозга и рук: Эмма Томпсон объяснила, почему ненавидит ИИ в сценариях
Вкус, который лечит: как экстракт какао снижает воспаление и продлевает жизнь
Крах надежд: почему экопункты Нижнего Новгорода закрываются
Волкова нашла счастье после одиночества: трогательное признание о близком человеке
Осень в бокале: напитки, которые пахнут корицей, печёными яблоками и домашним уютом
Машина мечты, от которой болит спина: вот почему даже неудобные авто становятся любимыми
Десять исторических эпиков, изменивших кинематограф: что они скрывают от зрителей
Снег — не враг, а союзник: овощи, которые благодарят за холод и дают ранний урожай

Имущество Джина Хэкмена уходит с молотка: что скрывают личные вещи легенды

1:29
Кино

Имущество легенды голливудского кинематографа Джина Хэкмена будет распродано с молотка. Аукционный дом Bonhams выставит на торги более 400 лотов из личной коллекции актёра в три этапа. Среди них — работы Кадринского, Матисса и Родена, а также три статуэтки "Золотой глобус".

Джин Хэкмен
Фото: flickr by Christopher Michael Little, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джин Хэкмен

Ценовой диапазон ожидается относительно доступным. Награды оценили в 3000–5000 долларов, а стартовые ставки на его дартс начинаются с 10 долларов.

"Этот аукцион предлагает уникальный взгляд на многогранную жизнь и интересы одного из величайших актёров своего поколения", — отмечают в пресс-релизе Bonhams.

После ухода из актёрской профессии около двадцати лет назад Хэкмен посвятил себя живописи и литературе. На продажу также выставлены его собственные картины — натюрморты, портреты и бронзовый бюст головы его супруги Бетси Аракавы.

Пара, трагическая погибшая, была обнаружена в своём доме в конце февраля. По данным властей, 95-летний актёр, страдавший от болезней сердца и осложнений после болезни Альцгеймера, пережил свою жену примерно на неделю. Бетси скончалась от хантавируса, редкого заболевания, вызываемого контактом с помётом грызунов.

Аукцион станет финальной главой в истории жизни двухкратного обладателя "Оскара".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газ
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
Крах надежд: почему экопункты Нижнего Новгорода закрываются
Волкова нашла счастье после одиночества: трогательное признание о близком человеке
Осень в бокале: напитки, которые пахнут корицей, печёными яблоками и домашним уютом
Машина мечты, от которой болит спина: вот почему даже неудобные авто становятся любимыми
Десять исторических эпиков, изменивших кинематограф: что они скрывают от зрителей
Снег — не враг, а союзник: овощи, которые благодарят за холод и дают ранний урожай
Математика против хаоса: исследование акул показало, что эволюция следует строгим правилам
Газпромбанк предоставил 43,3 млрд рублей на строительство двух ЖК компании ФСК Регион
Пермь вошла в гастрокарту будущего: как ИИ технологии выбирают лучшие рестораны
Океан подо льдом оказался живее, чем думали: под слоем холода кипит жизнь, видимая только учёным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.