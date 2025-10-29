Дженнифер Лоуренс идёт в режиссёры: что скрывает её комедийный дебют

Дженнифер Лоуренс вступает в новый этап своей карьеры, где режиссура станет для неё не менее важной, чем актёрская игра. По крайней мере, в обозримом будущем.

В большом интервью для The New Yorker оскароносная звезда подтвердила, что сейчас работает над сценарием комедийного проекта, который планирует самостоятельно поставить. Детали будущего фильма пока остаются в секрете, однако именно эта работа стала её творческим приоритетом.

"Я хочу создать что-то, что будет полностью моим. Теперь дело не в масштабе, а в ощущении связи с работой", — заявила Лоуренс.

В соавторстве с ней выступает сценарист и продюсер Ким Карамел, известная по проектам "Внутри Эми Шумер" и "Девушка без комплексов". На данный момент дуэт завершает работу над вторым черновиком сценария.

Два года назад Лоуренс говорила, что оставляет попытки снять фильм, поскольку режиссура оказалась для неё непосильно сложной задачей. Тогда она отказалась от постановки военного триллера "Operation Delirium".

Её нынешний шаг отражает общий тренд в Голливуде, где всё больше актёров пробуют себя в режиссёрском кресле.