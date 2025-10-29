Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Кино

16-летняя Анна Пересильд в программе "Кино в деталях" на СТС вернулась к болезненной теме отношений с одноклассниками. Актриса сообщила о новом витке непонимания, когда школьные знакомые стали отрицать факты буллинга прошлых лет.

Анна Пересильд
Фото: СТС by Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

В беседе с Фёдором Бондарчуком Пересильд привела конкретный пример: "Мне сказали: "Кто и когда тебя буллил? Вообще такого никогда не было"". Одноклассники также обвинили её в высокомерном поведении, на что актриса ответила утверждением о своей неизменной вежливости.

"Я этого не почувствовала, никто из близких и друзей тоже. Надеюсь, и не столкнусь", — заявила Пересильд о возможной звёздной болезни, отметив осознанную работу над собой через чтение и кинопросмотры.

Напомним, что после успеха в сериале "Слово пацана" актриса уже сталкивалась с завистью сверстников. 

Также Анна Пересильд неоднократно подвергается критике за "слишком взрослые образы", сама актриса отвечает, что не собирается менять стиль.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
