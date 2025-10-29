Звёздная болезнь или зависть? Анна Пересильд раскрыла правду об отношениях с одноклассниками

16-летняя Анна Пересильд в программе "Кино в деталях" на СТС вернулась к болезненной теме отношений с одноклассниками. Актриса сообщила о новом витке непонимания, когда школьные знакомые стали отрицать факты буллинга прошлых лет.
В беседе с Фёдором Бондарчуком Пересильд привела конкретный пример: "Мне сказали: "Кто и когда тебя буллил? Вообще такого никогда не было"". Одноклассники также обвинили её в высокомерном поведении, на что актриса ответила утверждением о своей неизменной вежливости.
"Я этого не почувствовала, никто из близких и друзей тоже. Надеюсь, и не столкнусь", — заявила Пересильд о возможной звёздной болезни, отметив осознанную работу над собой через чтение и кинопросмотры.
Напомним, что после успеха в сериале "Слово пацана" актриса уже сталкивалась с завистью сверстников.
Также Анна Пересильд неоднократно подвергается критике за "слишком взрослые образы", сама актриса отвечает, что не собирается менять стиль.
