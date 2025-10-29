Новогоднее чудо с Наталией Орейро: что вдохновило актрису на роль Снегурочки в российском фильме

Уругвайская актриса Наталия Орейро появится в российском новогоднем фильме в образе Снегурочки. Как сообщает пресс-служба Киностудии имени Горького, эта роль стала для знаменитости исполнением давней мечты.
Артистка призналась, что с первого визита в Россию представляла себя в этом сказочном образе. Подготовка к съёмкам началась за полгода до её приезда в страну.
"С тех пор как я впервые приехала в Россию, мне много рассказывали о Деде Морозе и его внучке. Я всегда представляла себя в её наряде", — поделилась Орейро.
Съёмки картины проходили в нескольких локациях: Московской области, Санкт-Петербурге, Выборге и Карелии. По сюжету, встреча главного героя со Снегурочкой является осуществлением его детской мечты, когда желания внезапно начинают сбываться во взрослом возрасте.
