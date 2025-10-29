Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы

Кино

После задержания в аэропорту с наркотиками Аглая Тарасова столкнулась с серьёзными последствиями в профессиональной и личной жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

По его информации продюсера Сергея Дворцова, многие представители звёздного сообщества дистанцировались от актрисы. Скандал также повлиял на отношения Тарасовой с возлюбленным.

"Я так понимаю, что после всего этого её возлюбленный Антон поставил их отношения на стоп", — сообщил Дворцов.

Продюсер в беседе с порталом "Страсти" также отметил карьерные последствия для находящейся под домашним арестом актрисы. По его словам, Тарасова попала в чёрные списки некоторых режиссёров, а её гонорары сократились в несколько раз. Предложений о работе в текущей ситуации у артистки нет.