Чёрный список для Тарасовой: как скандал в аэропорту уничтожил карьеру актрисы

После задержания в аэропорту с наркотиками Аглая Тарасова столкнулась с серьёзными последствиями в профессиональной и личной жизни.
По его информации продюсера Сергея Дворцова, многие представители звёздного сообщества дистанцировались от актрисы. Скандал также повлиял на отношения Тарасовой с возлюбленным.
"Я так понимаю, что после всего этого её возлюбленный Антон поставил их отношения на стоп", — сообщил Дворцов.
Продюсер в беседе с порталом "Страсти" также отметил карьерные последствия для находящейся под домашним арестом актрисы. По его словам, Тарасова попала в чёрные списки некоторых режиссёров, а её гонорары сократились в несколько раз. Предложений о работе в текущей ситуации у артистки нет.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.