Десять исторических эпиков, изменивших кинематограф: что они скрывают от зрителей

Представляем вашему вниманию десять величайших исторических эпических фильмов последних 100 лет.

Чтобы понять, что такое "исторический эпик", нужно сначала разобраться с определениями этих слов применительно к кино. "Исторический" очевидно означает, что фильм разворачивается на фоне значимого события или эпохи, ставших частью мировой истории. "Эпик" подразумевает крупнобюджетное переосмысление события с масштабностью и чувством восхищения. Эпик может сочетать любой жанр — будь то драма, военное кино, фэнтези или романтика, — главное, чтобы масштаб был впечатляюще огромным.

Эпические фильмы почти всегда становятся блокбастерами и традиционно приносят студиям большие доходы. С развитием технологий масштабы таких фильмов только росли, что сильно отличается от раннего Голливуда. За последние 100 лет появилось множество исторических эпиков, исследующих разные жанры, но не все они одинаково велики. Ниже представлены лучшие исторические эпики прошлого века, оценённые по качеству производства, масштабности, впечатляющему эффекту и влиянию на кинематограф.

10. "Гладиатор" (2000)

"Гладиатор" — популярный фильм, особенно после выхода сиквела в 2024 году. История разворачивается в Римской империи и рассказывает о вымышленном солдате, преданном и превращённом в раба, вынужденном сражаться на арене для деспотичного императора. Звёздный актёрский состав способствовал успеху картины.

Фильм был признан за захватывающие боевые сцены, отличный сценарий и диалоги, а также выдающуюся игру актёров. Историческая точность уступала художественному эффекту, но "Гладиатор" стал визуальным праздником с драматическими моментами. Фильм получил 12 номинаций на "Оскар", выиграв пять, включая "Лучший фильм".

9. "Доктор Живаго" (1965)

Эпическая романтическая драма, действие которой разворачивается во время Гражданской войны в России. Фильм длится около 200 минут, но обычно его делят на две части для удобного просмотра. Основан на одноимённом романе писателя Бориса Пастернака, с актёром Омаром Шарифом в роли Живаго, который начинает роман с женой политического активиста, несмотря на собственный брак.

Первый прокат был не слишком успешным — критики недовольны романтизацией войны и революции. Однако со временем фильм стал эталоном эпического романа и получил пять "Оскаров". В центре внимания — не действия, а драма на фоне конфликта, что сделало "Доктора Живаго" вечной классикой.

8. "Зулу" (1964)

Фильм о Англо-Зулусской войне XIX века. Во время битвы при Рорк-Дрифт в 1879 году небольшой отряд британских солдат удерживал позицию против огромной армии зулусов в Южной Африке. Качество постановки впечатляет и сегодня.

Интересный факт: актёр, играющий короля зулусов, был настоящим праправнуком исторического персонажа. Фильм получил высокие оценки критиков и несколько наград, несмотря на менее известное название в XXI веке.

7. "Титаник" (1997)

Романтическая драма режиссёра Джеймса Кэмерона о катастрофе лайнера "Титаник" в 1912 году, где более 1 500 пассажиров погибли. История сосредоточена на запретной любви богатой девушки и бедного юноши.

Фильм стал самым кассовым в истории на момент проката. Сочетание реальных кадров кораблекрушения и драматизации событий делает "Титаник" не только романтической, но и трагической историей о человеческой гордыне и важности безопасности.

6. "Десять заповедей" (1956)

Библейский эпик о Моисее (актёр и режиссёр Чарлтон Хестон), который ведёт евреев к Земле обетованной. Повествует о десяти казнях, разделении Красного моря и получении Моисеем заповедей.

Фильм получил один "Оскар" из шести номинаций и высоко оценён за спецэффекты и масштабность. Это ремейк немого фильма 1923 года, но версия 1956 года стала культовой и остаётся известной почти 70 лет спустя.

5. "Спасение рядового Райана" (1998)

Легендарная военная драма режиссёра Стивена Спилберга о высадке союзников в Нормандии. После кровопролитной битвы американский отряд ищет рядового Райана (актёр Мэтт Дэймон), чтобы отправить его домой, так как все его братья погибли.

Фильм известен реалистичной демонстрацией войны и стал культовым за драматизм, масштаб и внимание к человеческим жертвам.

4. "Спартак" (1960)

Эпическая картина Стэнли Кубрика о македонском гладиаторе Спартаке, возглавившем восстание рабов I века. Актёр Кирк Дуглас в главной роли, масштабные батальные сцены и политическая подоплёка делают фильм выдающимся.

"Спартак" получил четыре "Оскара" из шести номинаций и считается одной из лучших картин режиссёра Стэнли Кубрика, оставаясь впечатляющим и сегодня.

3. "Лоуренс Аравийский" (1962)

Исторический эпик о Т. Э. Лоуренсе (Питер О'Тул), британском офицере, помогавшем арабским племенам против Османской империи. Фильм подчёркивает единство разных культур против общего врага.

"Лоуренс Аравийский" выиграл семь "Оскаров", включая "Лучший фильм", и получил три дополнительные номинации. Идеальная постановка, звук и декорации сделали его классикой.

2. "Бен-Гур" (1959)

Фильм основан на романе 1880 года, действие разворачивается в Иерусалиме I века. Особую известность принесла сцена гонки на колесницах. Фильм получил 12 номинаций на "Оскар" и выиграл 11.

"Бен-Гур" сочетает эпические сражения, драматизм и духовное повествование, став одним из величайших исторических эпиков.

1. "Список Шиндлера" (1993)

Фильм Стивена Спилберга о Холокосте, а не о войне как таковой. Лиам Нисон играет Оскара Шиндлера, спасшего тысячи еврейских заключённых.

История основана на реальных событиях и демонстрирует ужасы Третьего рейха. "Список Шиндлера" часто возглавляет списки "лучших фильмов всех времён" и считается величайшим историческим эпиком, обязательным к просмотру.