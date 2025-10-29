Пьяная исповедь Гленн Клоуз на вечеринке у Ким Кардашьян: что осталось за кадром Рокового влечения

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Ким Кардашьян стала организатором необычной тематической вечеринки с просмотром культового триллера "Роковое влечение". Мероприятие собрало гостей для совместного просмотра и обсуждения фильма 1987 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гленн Клоуз

Как призналась Кардашьян в эфире The View, до этого вечера она никогда не видела картину с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. Вечеринка началась с нескольких бокалов напитков и постепенно переросла в шумное мероприятие.

"Позвольте мне сказать вам, Гленн была пьяна. Она говорила невпопад!" — поделилась Кардашьян впечатлениями о поведении актрисы.

Клоуз с энтузиазмом комментировала съёмочный процесс, раскрывая гостям закулисные секреты. Она также показала три оригинальных платья своей героини, сохранённые с момента съёмок.

Запланированный розыгрыш Майкла Дугласа не состоялся — участники вечеринки слишком увлеклись общением и забыли о первоначальной идее.

Сама Ким Кардашьян призналась, что планирует отказаться от карьеры в медиа ради юридической деятельности.