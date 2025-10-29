Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покой под капотом не всегда безвреден: как не дать холостому ходу ускорить износ мотора
Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда
После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького
Ванная пахнет бедой: этот забытый элемент портит чистоту быстрее, чем ты думаешь
Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией
Без сахара, но со смыслом: как питание по буддийским правилам очищает сознание
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Против сорняков — их же оружием: какие растения вытесняют всю дикость с грядок
Авто без баса — как борщ без мяса: где искать баланс между мощностью и чистотой звука

Пьяная исповедь Гленн Клоуз на вечеринке у Ким Кардашьян: что осталось за кадром Рокового влечения

1:10
Кино

Ким Кардашьян стала организатором необычной тематической вечеринки с просмотром культового триллера "Роковое влечение". Мероприятие собрало гостей для совместного просмотра и обсуждения фильма 1987 года.

Гленн Клоуз
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гленн Клоуз

Как призналась Кардашьян в эфире The View, до этого вечера она никогда не видела картину с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз. Вечеринка началась с нескольких бокалов напитков и постепенно переросла в шумное мероприятие.

"Позвольте мне сказать вам, Гленн была пьяна. Она говорила невпопад!" — поделилась Кардашьян впечатлениями о поведении актрисы.

Клоуз с энтузиазмом комментировала съёмочный процесс, раскрывая гостям закулисные секреты. Она также показала три оригинальных платья своей героини, сохранённые с момента съёмок.

Запланированный розыгрыш Майкла Дугласа не состоялся — участники вечеринки слишком увлеклись общением и забыли о первоначальной идее.

Сама Ким Кардашьян призналась, что планирует отказаться от карьеры в медиа ради юридической деятельности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Военные новости
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Последние материалы
Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио
Безумная идея, которая сработала: юный аспирант случайно приблизил победу над старением
Покой под капотом не всегда безвреден: как не дать холостому ходу ускорить износ мотора
Литва рискует нарваться: в Москве намекнули, чем обернётся блокада Калининграда
После скандала с Кехманом: кто теперь будет руководить МХАТ имени Горького
Ванная пахнет бедой: этот забытый элемент портит чистоту быстрее, чем ты думаешь
Исповедь Киры Найтли: как голливудская актриса справлялась с послеродовой депрессией
Без сахара, но со смыслом: как питание по буддийским правилам очищает сознание
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Против сорняков — их же оружием: какие растения вытесняют всю дикость с грядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.