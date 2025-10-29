Раздражает до дрожи: почему актриса Дженнифер Лоуренс ненавидит своё прошлое поведение

Дженнифер Лоуренс переосмыслила период своей наибольшей популярности, когда её считали одной из самых искренних голливудских звёзд. Актриса призналась, что сейчас её прежнее поведение в интервью кажется ей раздражающим.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дженнифер Лоуренс

После ролей в "Голодных играх" и "Людях Икс" Лоуренс выработала характерный стиль общения с прессой. Со временем её откровенность начала восприниматься как наигранная.

"Это была моя настоящая личность, но и защитный механизм", — объяснила актриса в интервью The New Yorker.

Она добавила, что каждый раз после общения с журналистами испытывала стресс и желание никогда больше не повторять этот опыт.

Лоуренс отметила, что её естественное поведение стало своеобразным щитом против давления индустрии. Сейчас звезда относится к своей публичной личности более осознанно, понимая сложности поддержания искренности в условиях массового внимания.

В рамках продвижения нового фильма "Умри, моя любовь" Лоуренс призналась, что однажды накормила своего партнёра по съёмочной площадке, актёра Роберта Паттинсона едой из мусорки.