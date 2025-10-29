Три года паузы: Паулина Андреева объяснила, почему ушла из кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

После трёхлетнего перерыва Паулина Андреева вернулась в кино с ролью в картине "Алиса в Стране чудес". Актриса объяснила причины своего временного отсутствия в профессии.

Андреева отметила, что сознательно взяла паузу в работе, чтобы переосмыслить творческий путь. Это время она посвятила путешествиям по Европе и личным переживаниям.

"Мне было необходимо "попоститься" таким образом. Не работать, не писать, не играть — остановиться", — пояснила актриса в интервью "Кинопоиску".

В новом фильме Андреева впервые сыграла откровенно отрицательного персонажа. Актриса также подтвердила, что сознательно отказалась от участия в третьем сезоне сериала "Метод", посчитав историю своей героини завершённой. 

В недавнем интервью артистка высказалась о культе продуктивности и отметила, что её суперсила заключается в умении расслабляться.

