Имя Джорджа Клуни всплыло в скандальных мемуарах жертвы Эпштейна: эмоциональная реакция актёра

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Имя Джорджа Клуни оказалось в центре внимания в связи с публикацией мемуаров Вирджинии Джуффре, одной из жертв Джеффри Эпштейна. В книге содержится утверждение о связи актёра с Гислен Максвелл.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Джуффре описала эпизод, когда Максвелл якобы хвасталась интимной связью с Клуни. Сама автор мемуаров отмечала, что не может подтвердить достоверность этой информации.

Представитель актёра в беседе с TMZ назвал эти обвинения "гротескной фабрикацией". По его словам, Клуни никогда не встречался с Максвелл и возмущён упоминанием своего имени в этом контексте.

Публикация мемуаров состоялась посмертно — Джуффре скончалась в апреле при обстоятельствах, которые были классифицированы как самоубийство. В то же время сам Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году, а Максвелл осуждена на 20 лет заключения.

Недавно стало известно, что брак Джорджа Клуни находится под угрозой из-за возвращения к старым привычкам — супруга актёра поставила ему жёсткий ультиматум.