Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме объяснили интерес Японии к возобновлению прямого авиасообщения с Россией
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко

Имя Джорджа Клуни всплыло в скандальных мемуарах жертвы Эпштейна: эмоциональная реакция актёра

1:11
Кино

Имя Джорджа Клуни оказалось в центре внимания в связи с публикацией мемуаров Вирджинии Джуффре, одной из жертв Джеффри Эпштейна. В книге содержится утверждение о связи актёра с Гислен Максвелл.

Джорджа Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джорджа Клуни

Джуффре описала эпизод, когда Максвелл якобы хвасталась интимной связью с Клуни. Сама автор мемуаров отмечала, что не может подтвердить достоверность этой информации.

Представитель актёра в беседе с TMZ назвал эти обвинения "гротескной фабрикацией". По его словам, Клуни никогда не встречался с Максвелл и возмущён упоминанием своего имени в этом контексте.

Публикация мемуаров состоялась посмертно — Джуффре скончалась в апреле при обстоятельствах, которые были классифицированы как самоубийство. В то же время сам Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году, а Максвелл осуждена на 20 лет заключения.

Недавно стало известно, что брак Джорджа Клуни находится под угрозой из-за возвращения к старым привычкам — супруга актёра поставила ему жёсткий ультиматум.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Садоводство, цветоводство
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
29 октября: владелец Копья судьбы, провал Чехова и последнее выступление Станиславского
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха
Мандарины вместо масла: неожиданный рецепт, который стал хитом сети
Это упражнение раскрывает тайну долголетия: стул покажет, насколько вы здоровы
Атака с неба началась: птичья месть — какие цвета машин становятся главной мишенью
Фильм, который должен был вдохновлять, заставил зевать: Сергей Соседов о пустом блеске патриотизма
Реальность, которой не существует: квантовая физика лишила мир времени и материи
Украинский капкан для Киркорова: какие действия певца вызвали гнев СБУ
Раковина снова дышит: старый способ возвращает поток и избавляет от засора без единой капли химии
Лесное проклятие Калифорнии: почему учёные исчезают после встречи с Мафусаилом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.