Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихий вирусный взрыв на Камчатке: как обычная томография обернулась заражением сотен людей
Молодость не только на лице: антивозрастной ритуал, который спасает руки от дряблости
Нобелевский лауреат в ярости: почему США закрыли перед ним двери
Забудьте про мясо: эти копеечные продукты насыщают на 5 часов и очищают организм
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников
Выглядит как монстр, а работает как садовник: медведка оказалась не такой уж злодейкой
За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно

Эмир Кустурица намерен получить гражданство РФ: что повлияло на решение

0:57
Кино

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен получить гражданство России. Этот шаг станет для него логическим продолжением глубокой творческой связи со страной.

Эмир Кустурица
Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эмир Кустурица

Свой поступок мастер кинематографа напрямую связывает с завершением работы над одной из картин. Речь идёт о фильме, создаваемом по мотивам произведения русской литературы.

"Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съёмке, я возьму [российский] паспорт", — пояснил Кустурица в беседе с корреспондентами ТАСС.

В настоящее время режиссёр работает над лентой "Последний срок" по повести Валентина Распутина. В его планах также значится экранизация романа "Лавр" Евгения Водолазкина и ироничный проект о Достоевском. В последнем может сняться актёр Юра Борисов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Новости спорта
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Последние материалы
Опасные гости в саду: проверенные способы избавиться от ос раз и навсегда
Хозяева списывают это на лень, а пёс угасает: 5 маркеров старости, которые нельзя игнорировать
Мошенники нового поколения: как они выманивают деньги даже у осторожных путешественников
Выглядит как монстр, а работает как садовник: медведка оказалась не такой уж злодейкой
За роскошью в Болгарию: зачем Пугачёва и Галкин* купили виллу, совершив сделку удаленно
Ключи, салон и статья 228: как обычный водитель попадает в тюрьму из-за чужой закладки
Пора обновить кухню: новое устройство заменяет все — от микроволновки до духовки
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Бернар Арно в тренде: какой неожиданный аксессуар насмешил Ксению Собчак
Эмир Кустурица намерен получить гражданство РФ: что повлияло на решение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.