Эмир Кустурица намерен получить гражданство РФ: что повлияло на решение

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица намерен получить гражданство России. Этот шаг станет для него логическим продолжением глубокой творческой связи со страной.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Свой поступок мастер кинематографа напрямую связывает с завершением работы над одной из картин. Речь идёт о фильме, создаваемом по мотивам произведения русской литературы.

"Мне надо закончить фильм. Первый фильм на основе русского романа. И потом, когда я буду работать на следующей съёмке, я возьму [российский] паспорт", — пояснил Кустурица в беседе с корреспондентами ТАСС.

В настоящее время режиссёр работает над лентой "Последний срок" по повести Валентина Распутина. В его планах также значится экранизация романа "Лавр" Евгения Водолазкина и ироничный проект о Достоевском. В последнем может сняться актёр Юра Борисов.