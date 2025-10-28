Фильм Алиса в Стране чудес: почему он стал кассовым хитом Красноярска

Фильм "Алиса в Стране чудес" возглавил список самых кассовых картин месяца в Красноярске.

Фото: Инстаграм Анны Пересильд by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Анна Пересильд

Режиссёром ленты выступил красноярец Юрий Хмельницкий. Рассказываем, что думают о фильме зрители.

Кинокартина (6+) вышла в прокат 23 октября 2025 года. Главные роли исполнили актёры Анна Пересильд (Алиса), Милош Бикович (Шляпник), Ирина Горбачёва (Червонная Королева) и Сергей Бурунов (Синяя Гусеница).

В Красноярске фильм уже посмотрели 15,6 тысячи зрителей — было проведено 418 сеансов, согласно данным ЕАИС на 28 октября. В городе кинокартина принесла 6,26 миллиона рублей и заняла первое место по кассовым сборам за неделю.

Общие сборы картины по России за почти неделю проката составляют 426,3 миллиона рублей. Наибольшую часть — 338,8 миллиона — фильм собрал в первый уикенд, с 24 по 26 октября. В кинотеатрах страны прошло 45,5 тысячи сеансов, которые посетили 1,05 миллиона зрителей.

Одна из красноярок, недавно посмотревшая фильм, поделилась впечатлениями с "Проспектом Мира". Она призналась, что решила сходить в кино после того, как услышала саундтрек, который ей понравился. В числе достоинств зрительница отметила яркую визуальную составляющую и актёрскую игру, но при этом ей не хватило динамики.

"Яркая, красивая картинка с хорошими актерами и стихами Высоцкого, но она несильно зацепила. Лично мне не хватило динамики. Я не совсем про экшн — в фильме были и лавины, и потоп, я про некий драйв героев, движение, жизнь в диалогах, они казались тягучими и не очень живыми. Словно время остановилось, как и в сюжете фильма", — цитирует мнение зрительницы prmira.ru.

На "Кинопоиске" рейтинг фильма составляет 5,5 балла. Картине выставили 22 тысячи оценок, но рецензий пока нет.

На "Кино-Театр.ру" пользователи оценили фильм на 4 из 10, а на IMDb картина получила 5,6 балла.