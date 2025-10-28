Юлия Пересильд считает карьеру дочери преждевременной: почему актриса настаивает на приоритете учёбы

16-летняя Анна Пересильд записала саундтрек к фильму с собственным участием. На презентации коллекции бренда "Бабкины будни" её мама, Юлия Пересильд, объяснила свой подход к творческому развитию дочери.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

Актриса подчеркнула, что школьное образование остаётся главным приоритетом. По её мнению, профессиональная карьера должна подождать до завершения учебы.

"Всё, что у неё сейчас происходит — это, конечно, прекрасно, но пока рано думать, что выбирать. Пока надо просто пробовать, экспериментировать и смело осваивать новые территории", — отметила Пересильд в беседе с журналистами.

Юлия рассказала и о первых проявлениях вокальных способностей дочери. Она с юмором вспомнила, что громкий крик Анны в младенчестве выделялся на фоне других детей.

