Юлия Пересильд считает карьеру дочери преждевременной: почему актриса настаивает на приоритете учёбы

Кино

16-летняя Анна Пересильд записала саундтрек к фильму с собственным участием. На презентации коллекции бренда "Бабкины будни" её мама, Юлия Пересильд, объяснила свой подход к творческому развитию дочери.

Юлия Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Пересильд

Актриса подчеркнула, что школьное образование остаётся главным приоритетом. По её мнению, профессиональная карьера должна подождать до завершения учебы.

"Всё, что у неё сейчас происходит — это, конечно, прекрасно, но пока рано думать, что выбирать. Пока надо просто пробовать, экспериментировать и смело осваивать новые территории", — отметила Пересильд в беседе с журналистами.

Юлия рассказала и о первых проявлениях вокальных способностей дочери. Она с юмором вспомнила, что громкий крик Анны в младенчестве выделялся на фоне других детей.

Отдельного внимания заслуживает признание самой Анны Пересильд о романе с Ваней Дмитриенко. Актриса подробно рассказала, как молодому человеку удалось завоевать её сердце.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
