Бекмамбетов встретился с Кодзимой в Токио: что связывает российского режиссёра и японского геймдизайнера

Тимур Бекмамбетов посетил штаб-квартиру Kojima Productions в Токио, где провёл встречу с основателем студии Хидэо Кодзимой. Факт визита стал известен из социальных сетей японского разработчика.
Российский режиссёр оставил автограф на стене студии и создал шарж на себя. Точные цели его визита не раскрываются, что вызвало оживлённую дискуссию среди поклонников.
"Энергия этого сотрудничества — всегда новый уровень", — написал один из пользователей в комментариях к публикации.
Многие выразили надежду на совместный проект двух творцов.
Часть аудитории отреагировала на новость критически, тогда как другие фанаты воспользовались случаем попросить о сиквеле "Особо опасен".
Бекмамбетов известен работами в различных жанрах — от "Ночного дозора" до продюсирования "Уроков фарси".
Любопытно, что Константин Хабенский объяснил причины своего участия в "Ночном дозоре" Бекмамбетова — проекте, который принёс актёру всероссийскую известность.
