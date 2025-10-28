Бекмамбетов встретился с Кодзимой в Токио: что связывает российского режиссёра и японского геймдизайнера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Тимур Бекмамбетов посетил штаб-квартиру Kojima Productions в Токио, где провёл встречу с основателем студии Хидэо Кодзимой. Факт визита стал известен из социальных сетей японского разработчика.

Тимур Бекмамбетов
Фото: flickr by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тимур Бекмамбетов

Российский режиссёр оставил автограф на стене студии и создал шарж на себя. Точные цели его визита не раскрываются, что вызвало оживлённую дискуссию среди поклонников.

"Энергия этого сотрудничества — всегда новый уровень", — написал один из пользователей в комментариях к публикации.

Многие выразили надежду на совместный проект двух творцов.

Часть аудитории отреагировала на новость критически, тогда как другие фанаты воспользовались случаем попросить о сиквеле "Особо опасен".

Бекмамбетов известен работами в различных жанрах — от "Ночного дозора" до продюсирования "Уроков фарси".

Любопытно, что Константин Хабенский объяснил причины своего участия в "Ночном дозоре" Бекмамбетова — проекте, который принёс актёру всероссийскую известность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
