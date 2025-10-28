Деми Мур раскрыла детали съёмок в беременность: почему Тому Крузу было неловко на площадке

Деми Мур рассказала о нестандартной рабочей атмосфере на съёмках фильма "Несколько хороших парней" в 1992 году. Актриса тогда находилась в положении, что стало редким явлением для кинопроизводства того периода.

По словам Мур, её беременность вызывала заметное смущение у партнёра по площадке Тома Круза.

"Я думаю, Том был довольно смущён. Когда я двигалась, можно было заметить, что ему это было немного неловко", — поделилась актриса в интервью People.

Она объяснила, что сознательно стремилась доказать возможность совмещения материнства и карьеры. Этот подход привёл к интенсивной подготовке к роли, включавшей серьёзные физические нагрузки на поздних сроках.

Активная деятельность, по признанию актрисы, повлияла на срок родов. Ребёнок появился на свет на две с половиной недели раньше предполагаемой даты после велопрогулки на 24 мили и танцев в регги-клубе.

