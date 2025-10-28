Тарантино возглавил каст драмы Only What We Carry: почему режиссёр вернулся к актёрской работе

Продюсеры проекта "Only What We Carry" объявили окончательный актёрский состав будущей драмы. Главную роль в картине исполнит Квентин Тарантино, для которого это станет самым значительным появлением на экране после "От заката до рассвета" 1996 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

К проекту присоединились британский актёр Саймон Пегг, французская звезда София Бутелла и Шарлотта Генсбур. Создатели описывают ленту как размышление о любви, потере и внутреннем мужестве, необходимом для движения вперёд.

"Мы собрали уникальный ансамбль артистов, способных передать тонкую эмоциональную палитру этой истории", — сообщили продюсеры фильма.

Точная дата выхода картины пока остаётся неизвестной.

Интересно, что в другом недавнем материале раскрывалось происхождение имени Тарантино — оно было дано будущему режиссёру в честь киногероя из сериала 1950-х годов.