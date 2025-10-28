Энтони Хопкинс назвал актёрскую работу развлечением: почему легенда кино не думает о своём наследии

Энтони Хопкинс удивил откровенным взглядом на собственную фильмографию. Актёр заявил, что не считает ни одну из своих картин по-настоящему важной, назвав профессию "развлечением".

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Энтони Хопкинс

По его словам, он был лишь "механиком", который приходил на съёмочную площадку и знал свои реплики. Хопкинс отметил, что участвовал в хороших проектах, но избегает громких слов при их оценке.

"Меня спрашивали: "Как тебе удалось сыграть дворецкого в "На исходе дня"?". Я отвечал: "Ну, я был очень тихим, очень неподвижным и ходил бесшумно". "Как ты сыграл Ганнибала Лектера?" Я сыграл полную противоположность тому, что обещали. Это легко", — поделился актёр с изданием.

В интервью New York Times он также признался, что никогда не задумывается о творческом наследии. Хопкинс видит смысл в том, что все важные роли и достижения нашли его сами, а не он их искал.

В беседе Хопкинс коснулся и личной истории, рассказав о переломном моменте, который заставил его полностью отказаться от алкоголя пять десятилетий назад.