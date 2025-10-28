Резкая оценка Джона Карпентера: почему Субстанция с Деми Мур в главной роли не понравилась мэтру

Легендарный режиссёр Джон Карпентер жёстко раскритиковал фильм "Субстанция" Корали Фаржа. На фан-экспо в Филадельфии мэтр хорроров дал однозначную оценку картине.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Джон Карпентер

На вопрос интервьюера о впечатлениях от фильма Карпентер ответил предельно кратко. Его вердикт прозвучал без каких-либо дополнительных пояснений.

"Что мне понравилось в "Субстанции"? Ничего", — заявил Карпентер.

Это высказывание особенно заметно на фоне многократных заявлений Фаржа о влиянии Карпентера на её творчество. Режиссер называла "Нечто" картиной, изменившей её жизнь.

Интересно, что негативные оценки "Субстанции" продолжают поступать от известных персон. Исполнительница главной роли в картине Деми Мур также выразила разочарование после поражения фильма на кинопремии "Оскар".