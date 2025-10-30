Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первый сериал Кончаловского: как Ксения Собчак оценила революционную драму

Кино

Журналистка Ксения Собчак оценила первый сериал режиссёра Андрея Кончаловского о русской революции.

Андрей Кончаловский
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Кончаловский

У мэтра российского кино, наконец-то вышел его первый сериал — "Хроники русской революции". Отзывы критиков о проекте настолько разнообразны, что это сразу привлекло внимание Ксении Собчак, которая, как и многие, не могла не заинтересоваться.

Поначалу она планировала посетить премьеру, но по определённым причинам этого не произошло. Однако позже ей удалось посмотреть сериал онлайн, и теперь она готова поделиться своими впечатлениями.

Действие сериала разворачивается в Российской империи начала 20 века, где на фоне революции, темы борьбы и изменений переплетаются с личными судьбами персонажей. Это многослойная драма, наполненная мощными эмоциями и событиями.

Но, по словам Собчак, сериал не является историей "по учебнику" и уж тем более не представляет собой документальное повествование. Название, скорее всего, не полностью отражает содержание, так как проект в первую очередь о людях, их историях и судьбах. Изначально сериал должен был называться "Герои и выродки", что, по мнению Ксении, гораздо точнее передаёт суть происходящего — ведь персонажи действительно многогранны, и порой они являются и героями, и выродками одновременно.

Что касается актёрского состава, то тут можно говорить о настоящей звёздной команде. Актриса Юлия Высоцкая, как и следовало ожидать, привлекла особое внимание критиков.

Некоторые из них, как всегда, не удержались от сарказма, заявив в рецензиях что-то вроде: "играет так же, как готовит". Однако, Ксения, в отличие от многих, считает, что Юлия в роли Ариадны открыта, смела и даже притягательна. По её мнению, образ Ариадны — это "взрывчатка в корсете", а страстные сцены, которые в сериале есть, стоит обязательно увидеть.

Актёру Юрию Борисову, по мнению Собчак, особенно идут усы, и его амплуа, в отличие от привычного, удивляет своей удалью. Это добавляет яркости и свежести его персонажу в сериале.

