Это нам за наши грехи: почему зрители приняли в штыки тизер 12-й части фильма Ёлки

Зрители раскритиковали тизер 12-й части "Елок", отметив, что франшиза потеряла свой новогодний дух.

В России есть два неизбежных события в конце года: Новый год и новый фильм "Елки". А теперь к ним добавляется и растущая критика, которая всё громче звучит с каждым годом. С момента выхода третьей части франшиза сталкивается с волной недовольства зрителей, и 12-я часть не стала исключением.

Тизер фильма, который недавно появился на цифровых площадках, вызвал резкое осуждение. Один из комментариев в точности описывает настроение: "Интересно, а новые части вообще кто-нибудь смотрит?" Похоже, что продолжение ожидает не так уж много людей. Давайте разберемся, что же нам приготовили в этот раз и почему франшиза, которая когда-то ассоциировалась с настоящим праздником, теперь вызывает так много раздражения.

О чём фильм?

Новые "Елки" выйдут в преддверии Нового года — 18 декабря. В центре сюжета — девятилетний Ваня из Кирова, который в канун праздника узнаёт, что его родители разводятся. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза помирить родителей. Когда взрослые обнаруживают исчезновение сына, они отправляются на его поиски и, судя по всему, снова начинают общаться. Сюжет явно намекает на то, что в конце будет хэппи-энд — ведь Новый год без него просто невозможен.

Что касается актёрского состава, то здесь не стоит ожидать свежих лиц. В фильме снова снимаются те же актеры, которых зрители видели и в предыдущих частях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлёв и другие. Однако есть и новинка — восходящая звезда Маш Милаш, которая, будучи блогером, теперь пробует себя в кино. Её последняя заметная роль — Маша в сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается".

Контент для BadComedian

Несмотря на участие знаменитых актеров, реакция зрителей на тизер была в основном негативной. Главный упрёк — франшиза давно превратилась в бессмысленный "конвейер". Комментарии под трейлером в канале Кинопоиска полны разочарования: "Можно было на 3-й части и закончить", "Это нам за наши грехи", "Нагиев… От него воротит уже, бедный пенсионер". Другие пользователи добавляют, что единственный плюс нового тизера — это обзор на фильм, который снимет блогер Евгений Баженов (он же BadComedian), известный своими разгромными роликами на тему "Елок". Некоторые даже прямо обращаются к создателям фильма и тем, кто финансирует проект.

Однако почему они продолжают снимать? Ответ можно найти в комментариях зрителей: "Елки" продолжают приносить прибыль благодаря рекламе брендов, встроенной в сюжет. Фильм не только окупается еще на стадии съемок, но и приносит прибыль сразу после выхода. Так что это — не совсем качественное кино, но отличный бизнес-план.

Что пошло не так?

Когда-то франшиза "Елки" была настоящим явлением. Первые две части до сих пор приятны для просмотра, хотя, конечно, до уровня "Иронии судьбы" им далеко. В первом фильме (2010) идея была свежей и интересной: собрать новогодние истории из 11 разных городов и соединить их с помощью "теории шести рукопожатий". Это было простое и доброе кино с важным смыслом — о связи между людьми. Вторая часть ("Елки 2", 2011) не потеряла этого духа и стала самой душевной из всех. В эти фильмы еще не встраивали излишне много рекламы, а персонажи были запоминающимися.

Начало "халтуры"

Проблемы начались с третьей части. Авторы пытались использовать ту же самую формулу, но начали откровенно халтурить. "Теорию бумеранга" (делай добро — оно вернётся) зрителям продали в третий раз, но на фоне затасканного сюжета даже юмор, которого стало значительно меньше, не спасал ситуацию. А вот рекламы в фильме становилось только больше.