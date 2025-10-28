Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мебель для сада, которая светится в темноте и чистит сама себя: технологии 2025 года уже на дачах
Микромир под кожей: тайная жизнь тех, кто поддерживает наше здоровье — чем чище, тем хуже
Резкая оценка Джона Карпентера: почему Субстанция с Деми Мур в главной роли не понравилась мэтру
Модная формула тепла: шапка сезона, которая идеально сочетается и с пальто, и с объёмной паркой
Виктория Дайнеко показала свадебные кадры: вот как прошло её торжество
Обрыв троса — и капот превратился в сейф: проверенные приёмы, которые выручат без автосервиса
От миски до катастрофы: как одно угощение превращает любимца в пациента реанимации
Не тратьте время на глажку — простые шаги к идеальному постельному белью
Маркетинг обманывает, ресницы — нет: проверенный способ понять, какая тушь действительно вам подходит

Это нам за наши грехи: почему зрители приняли в штыки тизер 12-й части фильма Ёлки

4:24
Кино

Зрители раскритиковали тизер 12-й части "Елок", отметив, что франшиза потеряла свой новогодний дух.

Ель
Фото: Freepik by prostooleh
Ель

В России есть два неизбежных события в конце года: Новый год и новый фильм "Елки". А теперь к ним добавляется и растущая критика, которая всё громче звучит с каждым годом. С момента выхода третьей части франшиза сталкивается с волной недовольства зрителей, и 12-я часть не стала исключением.

Тизер фильма, который недавно появился на цифровых площадках, вызвал резкое осуждение. Один из комментариев в точности описывает настроение: "Интересно, а новые части вообще кто-нибудь смотрит?" Похоже, что продолжение ожидает не так уж много людей. Давайте разберемся, что же нам приготовили в этот раз и почему франшиза, которая когда-то ассоциировалась с настоящим праздником, теперь вызывает так много раздражения.

О чём фильм?

Новые "Елки" выйдут в преддверии Нового года — 18 декабря. В центре сюжета — девятилетний Ваня из Кирова, который в канун праздника узнаёт, что его родители разводятся. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг, чтобы лично попросить Деда Мороза помирить родителей. Когда взрослые обнаруживают исчезновение сына, они отправляются на его поиски и, судя по всему, снова начинают общаться. Сюжет явно намекает на то, что в конце будет хэппи-энд — ведь Новый год без него просто невозможен.

Что касается актёрского состава, то здесь не стоит ожидать свежих лиц. В фильме снова снимаются те же актеры, которых зрители видели и в предыдущих частях: Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Дмитрий Журавлёв и другие. Однако есть и новинка — восходящая звезда Маш Милаш, которая, будучи блогером, теперь пробует себя в кино. Её последняя заметная роль — Маша в сериале "Москва слезам не верит. Всё только начинается".

Контент для BadComedian

Несмотря на участие знаменитых актеров, реакция зрителей на тизер была в основном негативной. Главный упрёк — франшиза давно превратилась в бессмысленный "конвейер". Комментарии под трейлером в канале Кинопоиска полны разочарования: "Можно было на 3-й части и закончить", "Это нам за наши грехи", "Нагиев… От него воротит уже, бедный пенсионер". Другие пользователи добавляют, что единственный плюс нового тизера — это обзор на фильм, который снимет блогер Евгений Баженов (он же BadComedian), известный своими разгромными роликами на тему "Елок". Некоторые даже прямо обращаются к создателям фильма и тем, кто финансирует проект.

Однако почему они продолжают снимать? Ответ можно найти в комментариях зрителей: "Елки" продолжают приносить прибыль благодаря рекламе брендов, встроенной в сюжет. Фильм не только окупается еще на стадии съемок, но и приносит прибыль сразу после выхода. Так что это — не совсем качественное кино, но отличный бизнес-план.

Что пошло не так?

Когда-то франшиза "Елки" была настоящим явлением. Первые две части до сих пор приятны для просмотра, хотя, конечно, до уровня "Иронии судьбы" им далеко. В первом фильме (2010) идея была свежей и интересной: собрать новогодние истории из 11 разных городов и соединить их с помощью "теории шести рукопожатий". Это было простое и доброе кино с важным смыслом — о связи между людьми. Вторая часть ("Елки 2", 2011) не потеряла этого духа и стала самой душевной из всех. В эти фильмы еще не встраивали излишне много рекламы, а персонажи были запоминающимися.

Начало "халтуры"

Проблемы начались с третьей части. Авторы пытались использовать ту же самую формулу, но начали откровенно халтурить. "Теорию бумеранга" (делай добро — оно вернётся) зрителям продали в третий раз, но на фоне затасканного сюжета даже юмор, которого стало значительно меньше, не спасал ситуацию. А вот рекламы в фильме становилось только больше.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Последние материалы
Финансовый горизонт: средняя страховая пенсия в 2026 году достигнет нового уровня
Пока земля дышит теплом: 12 дел, которые решат судьбу весенних грядок — и всего будущего урожая
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Зима атакует изнутри: печка молчит, стёкла потеют — вот где искать настоящего врага
Организм сам знает, как лечиться: когда таблетки мешают, а температура — ваш союзник
Соус свернулся, но ещё можно всё исправить: приём, который спасает даже безнадежные случаи
Это нам за наши грехи: почему зрители приняли в штыки тизер 12-й части фильма Ёлки
Новый тренд на рынке аренды: студенты все чаще становятся покупателями
Запах хлора и металлический привкус: привычные фильтры не спасают — нужен другой подход
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.