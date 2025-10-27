От юного красавца до человека, пережившего боль и потери: умер актёр из Смерти в Венеции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:14
Кино

Бьорн Андресен, шведский актёр и музыкант, стал одним из самых ярких символов красоты XX века. Он вошёл в историю, получив титул "самого красивого мальчика", который навсегда остался в памяти поклонников благодаря своей роли в культовом фильме "Смерть в Венеции". Однако за этим внешним совершенством скрывались трагические события и испытания, через которые ему пришлось пройти. От утраты матери в раннем возрасте до борьбы с личными демонами — жизнь Бьорна была далеко не такой, как она казалась на экране.

Бьорн Андерсен
Фото: commons.wikimedia.org by Alfa Cinematografica, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бьорн Андерсен

Трудное детство

Его жизнь началась с потерь. Бьорн никогда не знал своего отца. Мать покончила с собой, когда ему было всего 10 лет. Эта трагедия стала для мальчика глубокой раной, и до конца жизни он переслушивал материнский голос на кассетах: женщина перед самоубийством записала "на прощание" для сына сказки и смешные истории.

Вскоре после смерти матери Бьорн оказался в датском интернате, где продолжил учёбу. Его жизнь была наполнена одиночеством и горем. Однако его судьба была предопределена. Властная бабушка, мечтая увидеть внука знаменитым, отправила его в мир кино и модельного бизнеса. Так началась его карьера — не по его собственному выбору, а по настоянию взрослого окружения.

Уникальный опыт работы с Висконти

Наибольшую известность Бьорн получил благодаря роли в фильме Лукино Висконти "Смерть в Венеции". Хотя ему было всего 15 лет, его участие в этом проекте стало знаковым. Режиссёр, который был на тот момент в возрасте 65 лет, сделал из Бьорна живую икону, но, как сообщает "Царьград", работа на съёмочной площадке была далека от лёгкости и удовольствия. Сам Бьорн рассказывал, как тяжело ему было в этом фильме.

"Висконти был чудовищем. Для него вообще не существовало ничего, кроме его фильма. Его все смертельно боялись. Никогда больше не встречал такого скопления монстров в одном месте, как тогда в Венеции. До меня никому из них не было дела. А ведь это был мой первый фильм! И мне было всего пятнадцать. О моём существовании они вспоминали, только когда мне надо было войти в кадр", — вспоминал Бьорн Андерсен.

Молодой актёр ощущал себя беспомощным, подвергавшимся жестокому обращению и игнорированию. Он не мог даже читать сценарий, так как это, по словам Висконти, могло помешать его естественной игре. Бьорн становился просто инструментом в руках режиссёра.

Раннее признание и мучительная слава

Премьерный показ фильма в Каннах в 1971 году мгновенно поднял Бьорна на вершину славы. Титул "самого красивого мальчика" закрепился за ним навсегда. Но за всей этой славой скрывалось сплошное мучение.

"Я был в ужасе. Такое ощущение, что вокруг меня беспрестанно кружились стаи летучих мышей", - делился Бьорн Андерсен в одном интервью.

Слава стала тяжёлым бременем для молодого человека. Фанатичные поклонники преследовали его, а он сам чувствовал, как его жизнь превращается в постоянное давление и лишение личного пространства. После работы в фильме Бьорн решил покинуть Европу и уехал в Японию, где ему пришлось столкнуться с фанатизмом поклонниц, но теперь уже в другой культуре.

Личное горе и борьба с депрессией

В личной жизни Бьорн также пережил трагедию. Он был женат на поэтессе Сюзанне Роман, и в их семье родились двое детей. Однако их счастье было омрачено потерей сына, который умер от синдрома внезапной детской смерти, когда ему было всего девять месяцев. Эта трагедия глубоко потрясла актёра. Он не смог справиться с горем и впал в депрессию, пытаясь заглушить боль с помощью алкоголя и наркотиков.

Бьорн долгое время боролся с депрессией, но в какой-то момент обратился за помощью к врачам и смог преодолеть свои проблемы. Восстановление было тяжёлым, но актёр и музыкант сумел выкарабкаться из глубокого отчаяния.

Последние годы и жизнь с семьёй

К концу своей жизни Бьорн жил в предместьях Стокгольма рядом с дочерью Робин, к которой он был очень привязан. Он стал дедушкой и проводил много времени с внуком Немо и внучкой Никой. Несмотря на все переживания и испытания, Бьорн оставался верен своим убеждениям и не сомневался в том, что в загробной жизни снова встретится со своим сыном.

25 января 2025 года Бьорн Андресен отметил своё 70-летие, а теперь стало известно о его уходе. Он умер, но оставил след в истории — как "самый красивый мальчик XX века", который пережил трагедии, которые его не сломили.

