Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм

Актёр Симу Лю, известный по роли в фильме "Шан-Чи и легенда десяти колец", высказал свою позицию по поводу использования искусственного интеллекта в киноиндустрии. Своё мнение звезда Marvel изложил в социальной сети X, вступив в дискуссию с пользователем.
В ходе спора Лю подчеркнул, что технологические достижения в области ИИ приносят пользу лишь ограниченному кругу лиц. Актёр призвал к изучению концепции технофеодализма, объясняющей неравномерное распределение прибыли от технологического прогресса.
"Будь добр, почитай что-нибудь о технофеодализме и о том, как технологические прорывы приносят огромную пользу сверхбогатым и оставляют обычных людей далеко позади", — заявил Симу Лю.
Это высказывание продолжает серию заявлений голливудских знаменитостей об искусственном интеллекте. Ранее режиссёр Гильермо дель Торо категорически отверг возможность использования нейросетей в своём творчестве, показав схожие опасения относительно влияния технологий на индустрию кино.
