Джереми Аллен Уайт разочаровал поклонников Спрингстина: почему актёр не справился с ролью рок-легенды

1:10
Кино

Новый байопик о Брюсе Спрингстине вызвал разочарование у критиков и поклонников. Фильм "Спрингстин. Избавь меня от небытия" с Джереми Алленом Уайтом в главной роли оказался тихой драмой вместо ожидаемого динамичного повествования о рок-легенде.

Джереми Аллен Уайт
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джереми Аллен Уайт

Как пишет Variety, картина сосредоточена на периоде создания альбома "Небраска", но лишена энергии, присущей творчеству музыканта.

"Какие бы заявления о величии не делались для альбома, они не отражают того, за что люди любили Брюса все эти годы", — отмечает кинокритик издания.

Создатели фильма сделали акцент на психологических травмах артиста, особенно на сложных отношениях с отцом. Однако вместо глубокого погружения в личность музыканта зрители получают медленное и чрезмерно серьёзное повествование.

Критики признают отдельные достоинства картины — точное воссоздание эпохи и сильную актёрскую работу Уайта. Но общее впечатление остаётся сдержанным: фильм напоминает красивую, но безжизненную иллюстрацию к биографии музыканта.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
