Хорроры заполняют кинотеатры зрителями: что заставляет людей платить за страх

Современные фильмы ужасов переживают художественный ренессанс, став последним оплотом оригинального кино.
Как отмечает The Guardian, хорроры превратились в площадку для смелых режиссёрских высказываний и социальной критики.
Новая волна режиссёров использует жанр для обсуждения актуальных проблем. Джордан Пил, Ари Астер и Роберт Эггерс говорят со зрителем о психическом здоровье, экзистенциальных страхах и кризисе современного общества через призму хоррора.
Индустрия оценила коммерческий потенциал умных страшилок. Студии Blumhouse и A24 создали успешную бизнес-модель: малобюджетные фильмы, собирающие в десятки раз больше затраченных средств. Их логотипы стали синонимом качества для искушённой аудитории.
Нынешний расцвет жанра уходит корнями в классику 1970-х, когда хорроры впервые стали политическими. Сегодняшние страхи отражают новые реалии — цифровую зависимость, климатические угрозы и эмоциональное выгорание, делая хорроры самым честным зеркалом нашего времени.
