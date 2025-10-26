Эмир Кустурица снимет три фильма по русской классике: какие произведения выбрал сербский режиссёр

Кино

Эмир Кустурица начинает масштабный проект по экранизации русской классики. Как сообщил режиссёр, в следующем году стартуют съёмки трёх картин по произведениям российских авторов.

Фото: mc.rs by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эмир Кустурица

Первой работой станет "Последний срок" по повести Валентина Распутина. Как пишет "Коммерсант", производство ленты планируется в Сербии, где Кустурица имеет собственную киноинфраструктуру.

Далее режиссёр обратится к современной литературе — книге "Лавр" Евгения Водолазкина. Завершающей частью трилогии станет адаптация "Преступления и наказания" Достоевского. В этой экранизации главную роль исполнит Юра Борисов.

Параллельно Кустурица работает над документальным фильмом "Moscow by Kusturica". Режиссёр признался, что хочет показать динамичное развитие российской столицы и её эстетическое совершенство.