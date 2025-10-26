Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса

Джордж Клуни раскрыл детали своего становления в Голливуде на премьере фильма "Джей Келли". Актёр вспомнил необычную роль водителя для своей тёти Розмари Клуни, которая познакомила его с миром шоу-бизнеса.
Эта работа позволила молодому Клуни близко пообщаться с Тони Беннеттом и другими легендами.
"Я получил очень хороший урок об успехе и неудаче", — отметил актёр.
Особенно ему запомнился случай с Фрэнком Синатрой, который позвонил с критикой его бойкота. Клуни с улыбкой рассказал о том, что получил выговор от легендарного артиста.
По его словам, этот эпизод стал частью ценного опыта, который помог сохранить трезвое отношение к славе.
Актёр также подчеркнул важность друзей, знавших его до популярности.
"Они всегда рядом, когда тебе дают слишком много похвалы", — сказал Клуни о своих сорокалетних дружеских связях, которые помогают сохранять равновесие в мире Голливуда.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.