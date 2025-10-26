Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Джордж Клуни раскрыл детали своего становления в Голливуде на премьере фильма "Джей Келли". Актёр вспомнил необычную роль водителя для своей тёти Розмари Клуни, которая познакомила его с миром шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джорджа Клуни

Эта работа позволила молодому Клуни близко пообщаться с Тони Беннеттом и другими легендами.

"Я получил очень хороший урок об успехе и неудаче", — отметил актёр.

Особенно ему запомнился случай с Фрэнком Синатрой, который позвонил с критикой его бойкота. Клуни с улыбкой рассказал о том, что получил выговор от легендарного артиста.

По его словам, этот эпизод стал частью ценного опыта, который помог сохранить трезвое отношение к славе.

Актёр также подчеркнул важность друзей, знавших его до популярности.