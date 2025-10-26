Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Джордж Клуни раскрыл детали своего становления в Голливуде на премьере фильма "Джей Келли". Актёр вспомнил необычную роль водителя для своей тёти Розмари Клуни, которая познакомила его с миром шоу-бизнеса.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эта работа позволила молодому Клуни близко пообщаться с Тони Беннеттом и другими легендами.

"Я получил очень хороший урок об успехе и неудаче", — отметил актёр.

Особенно ему запомнился случай с Фрэнком Синатрой, который позвонил с критикой его бойкота. Клуни с улыбкой рассказал о том, что получил выговор от легендарного артиста.

По его словам, этот эпизод стал частью ценного опыта, который помог сохранить трезвое отношение к славе.

Актёр также подчеркнул важность друзей, знавших его до популярности.

"Они всегда рядом, когда тебе дают слишком много похвалы", — сказал Клуни о своих сорокалетних дружеских связях, которые помогают сохранять равновесие в мире Голливуда.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
