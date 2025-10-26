Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты

Александр Петров признался в кардинальном пересмотре жизненных приоритетов после рождения сына.

В интервью HELLO! актёр подробно объяснил, как отцовство изменило его подход к работе и личным целям.

"Раньше думал, что у меня есть миссия, я должен сделать некий вклад в историю, но с появлением семьи сосредоточился на других вещах", — поделился Петров.

Актёр отметил, что его перфекционизм и требовательность к себе уступили место более спокойному отношению к профессиональным неудачам.

По словам звезды сериала "Полицейский с Рублёвки", рождение ребёнка помогло переоценить истинные ценности.

"Оказывается, есть более важное: жена и ребёнок. Это осознание переворачивает мировоззрение", — подтвердил актёр.

Петров также с юмором рассказал о выборе первых фильмов для показа сыну. Актёр исключил из этого списка одну из своих самых известных работ в проекте "Звоните ДиКаприо!", продемонстрировав новый уровень самоиронии и принятия собственного творческого пути.