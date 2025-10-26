Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
Новая эра в судостроении: Hyundai и HII готовят флот будущего
Теперь понятно, почему расцвела: поклонники шепчутся о новом этапе в судьбе Зудиной
Домашние хищники с манией величия: самые опасные породы кошек
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни
Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо
Два века погони за потусторонним: почему люди всё ещё пытаются поймать привидение
Пятна, вены, сухость — страшилки из прошлого: секрет ухода, о котором забывают все

Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты

1:08
Кино

Александр Петров признался в кардинальном пересмотре жизненных приоритетов после рождения сына.

Александр Петров
Фото: commons.wikimedia.org by Quintin Soloviev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Петров

В интервью HELLO! актёр подробно объяснил, как отцовство изменило его подход к работе и личным целям.

"Раньше думал, что у меня есть миссия, я должен сделать некий вклад в историю, но с появлением семьи сосредоточился на других вещах", — поделился Петров.

Актёр отметил, что его перфекционизм и требовательность к себе уступили место более спокойному отношению к профессиональным неудачам.

По словам звезды сериала "Полицейский с Рублёвки", рождение ребёнка помогло переоценить истинные ценности.

"Оказывается, есть более важное: жена и ребёнок. Это осознание переворачивает мировоззрение", — подтвердил актёр.

Петров также с юмором рассказал о выборе первых фильмов для показа сыну. Актёр исключил из этого списка одну из своих самых известных работ в проекте "Звоните ДиКаприо!", продемонстрировав новый уровень самоиронии и принятия собственного творческого пути.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Скотч, который работает за вас: гениальные трюки, о которых знают только хитрые хозяйки
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова
Хотели сэкономить на аккумуляторе? Эта покупка легко обернётся ремонтом на десятки тысяч
Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила
Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс
Чехия на тарелке: готовим сочный шницель с колбасным сердцем
Домашний питомец для тех, кто не боится унижений: одна ошибка — и начнётся шоу
Меньше туши — больше эффекта: бьюти-ритуал, после которого глаза не узнают даже близкие
Не спеши хвататься за секатор: ошибка осенней обрезки, из-за которой розы вымерзают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.