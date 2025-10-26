Откровения Дакоты Джонсон: почему известность родителей была для неё кошмаром

Дакота Джонсон обратилась к воспоминаниям о детстве в семье голливудских звёзд. Актриса призналась, что известность родителей создавала напряжённые бытовые ситуации.

Фото: commons.wikimedia.org by Pietro Luca Cassarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дакота Джонсон

В интервью People она отметила, что в детстве ей было по-настоящему страшно.

"Люди могли агрессивно себя вести, даже когда мы просто шли в супермаркет", — поделилась Джонсон.

Она добавила, что постоянно находилась на съёмочных площадках, что сформировало её особое восприятие мира.

Параллельно с актёрской карьерой Джонсон готовится к режиссёрскому дебюту. Её первый проект "Дерево голубое" затронет тему аутизма и поиска личной свободы. В картине снимутся Джессика Альба и певица Charli XCX.

Актриса отметила, что детский опыт в кинобизнесе помог ей осознать интерес к режиссуре. Сейчас Джонсон совмещает актёрские проекты с подготовкой к съёмкам собственного фильма, который станет новым этапом в её творческой биографии.