Откровения Дакоты Джонсон: почему известность родителей была для неё кошмаром

Дакота Джонсон обратилась к воспоминаниям о детстве в семье голливудских звёзд. Актриса призналась, что известность родителей создавала напряжённые бытовые ситуации.
В интервью People она отметила, что в детстве ей было по-настоящему страшно.
"Люди могли агрессивно себя вести, даже когда мы просто шли в супермаркет", — поделилась Джонсон.
Она добавила, что постоянно находилась на съёмочных площадках, что сформировало её особое восприятие мира.
Параллельно с актёрской карьерой Джонсон готовится к режиссёрскому дебюту. Её первый проект "Дерево голубое" затронет тему аутизма и поиска личной свободы. В картине снимутся Джессика Альба и певица Charli XCX.
Актриса отметила, что детский опыт в кинобизнесе помог ей осознать интерес к режиссуре. Сейчас Джонсон совмещает актёрские проекты с подготовкой к съёмкам собственного фильма, который станет новым этапом в её творческой биографии.
