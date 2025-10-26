Необычная договорённость в семье Пересильд: как дедушка стал водителем для звезды Слова пацана

Анна Пересильд раскрыла детали семейного сотрудничества в программе "Кино в деталях". 16-летняя актриса сообщила, что её дедушка Сергей Вяльцев работает её личным водителем.
Идея такого трудоустройства принадлежала самому дедушке.
"В какой-то момент я поняла, что мне нужен водитель, и он сказал: "Я хочу быть твоим водителем"", — пояснила Пересильд в беседе с Фёдором Бондарчуком.
Несмотря на родственные связи, актриса выплачивает дедушке официальную зарплату из своих гонораров. При этом, по её словам, сам Вяльцев изначально не хотел принимать денежное вознаграждение за свою помощь.
Анна подчеркнула тёплые отношения с бабушкой и дедушкой, назвав их потрясающими людьми. После роли в сериале "Слово пацана" график юной звезды значительно уплотнился, что потребовало организации регулярных поездок на съёмки и мероприятия.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.