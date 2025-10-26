Энтони Хопкинс рассказал о борьбе с алкоголем: какой случай заставил актёра осознать проблему

Энтони Хопкинс подробно описал момент осознания своей алкогольной зависимости. 87-летний актёр вспомнил переломный эпизод, когда он сел за руль в нетрезвом состоянии и понял серьёзность проблемы.

В подкасте New York Times Хопкинс признался, что в ту минуту полностью отключился и не имел ни малейшего представления, куда едет.

"Я вдруг понял, что мог кого-то убить", — признался артист.

Именно этот случай стал точкой принятия решения изменить жизнь.

Актёр немедленно обратился за профессиональной помощью, позвонив своему агенту. Хопкинс также рассказал о мистическом переживании — внутреннем голосе, сообщившем о начале новой жизни без алкоголя.

Несмотря на позднее осознание проблемы, актёр смог кардинально изменить свою судьбу. Спустя годы после отказа от алкоголя Хопкинс установил рекорд, став самым возрастным обладателем "Оскара" за главную мужскую роль в фильме "Отец".