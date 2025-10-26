Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про сырники: новый способ приготовить творог, о котором никто не рассказывает
Кэти Перри и Джастин Трюдо появились вместе в Париже: почему пара решила перестать скрывать отношения
Почва полна минералов, а урожая нет: главный элемент просто не доходит до листьев
Кошачья душа в собачьем теле: эти породы невозможно сравнить ни с кем — они покоряют своей грацией
Зимняя резина подвела водителя: как получить штраф, даже не нарушая ПДД
Солнце уже не греет, а кожа всё ещё золотистая: возможно ли сохранить загар до Нового года
Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву
Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение
Один предмет из ванной, который творит чудеса: полотенце снимает боль и усталость за минуты

Энтони Хопкинс рассказал о борьбе с алкоголем: какой случай заставил актёра осознать проблему

Кино

Энтони Хопкинс подробно описал момент осознания своей алкогольной зависимости. 87-летний актёр вспомнил переломный эпизод, когда он сел за руль в нетрезвом состоянии и понял серьёзность проблемы.

Энтони Хопкинс
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Энтони Хопкинс

В подкасте New York Times Хопкинс признался, что в ту минуту полностью отключился и не имел ни малейшего представления, куда едет.

"Я вдруг понял, что мог кого-то убить", — признался артист.

Именно этот случай стал точкой принятия решения изменить жизнь.

Актёр немедленно обратился за профессиональной помощью, позвонив своему агенту. Хопкинс также рассказал о мистическом переживании — внутреннем голосе, сообщившем о начале новой жизни без алкоголя.

Несмотря на позднее осознание проблемы, актёр смог кардинально изменить свою судьбу. Спустя годы после отказа от алкоголя Хопкинс установил рекорд, став самым возрастным обладателем "Оскара" за главную мужскую роль в фильме "Отец".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
Куда исчезла та самая ростовская девушка: Кушанашвили не узнал Полину Диброву
Кусочек Красного моря в чемодане: что туристы вывозят зря и чем это заканчивается
Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение
Один предмет из ванной, который творит чудеса: полотенце снимает боль и усталость за минуты
Солнце после смерти: стартап решил одолжить у космоса свет для Земли
Забудьте про овсянку: вот что каждое утро едят люди, живущие до 100 лет — рецепт долголетия
Главная ошибка медленного бега: шаг, из-за которого вы теряете энергию на каждом метре
Collider назвал величайший шпионский фильм: почему Голдфингер опередил хичкоковскую классику
Юлия Меньшова признала ошибку в скандале с Волочковой: почему телеведущей пришлось извиняться
Ресницы, которые делают взгляд магнетическим: как выбрать эффект, чтобы выглядеть дорого, а не дико
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.