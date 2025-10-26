Collider назвал величайший шпионский фильм: почему Голдфингер опередил хичкоковскую классику

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Издание Collider представило авторитетный рейтинг лучших шпионских фильмов за всю историю кинематографа. В двадцатку вошли картины разных эпох — от классики Хичкока до современных блокбастеров.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр фильма

Первое место занял "Голдфингер" Гая Хэмилтона с Шоном Коннери в роли Джеймса Бонда. Эксперты называют его эталоном жанра, где все компоненты идеально сбалансированы. Вторую позицию получил триллер Хичкока "На север через северо-запад", третью — нуар Кэрола Рида "Третий человек".

В топ-5 также вошли немецкая драма "Жизнь других" и французская "Армия теней" Мельвиля. Рейтинг охватывает восемь десятилетий — от немого кино до премьер 2025 года. Особенно заметно присутствие Альфреда Хичкока, три работы которого попали в список.

Аналитики подчёркивают, что "Голдфингер" установил каноны бондианы и шпионского жанра в целом. Несмотря на возраст, картина сохраняет влияние на современных режиссёров и продолжает задавать стандарты для новых проектов.