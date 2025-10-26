Фрэнсис Форд Коппола продаёт личные вещи: почему режиссёру Крёстного отца срочно понадобились деньги

Фрэнсис Форд Коппола вынужден расстаться с предметами из личной коллекции через аукцион. Легендарный режиссёр столкнулся с финансовыми трудностями после кассового провала своего нового фильма.
Как пишет The New York Times, cреди основных лотов — уникальные часы, разработанные Копполой в сотрудничестве с компанией F. P. Journe.
"Мне нужны деньги, чтобы удержаться на плаву", — пояснил режиссёр.
Премьера фильма "Мегалополис" состоялась в сентябре 2024 года. Проект, финансировавшийся преимущественно из личных средств Копполы, собрал в прокате лишь 14,4 миллиона долларов при бюджете свыше 100 миллионов.
Режиссёр сохраняет оптимизм, напоминая о судьбе "Апокалипсиса сегодня". Картина тоже первоначально не окупилась, но за десятилетия принесла 150 миллионов долларов. Коппола надеется на аналогичный сценарий для своего нового произведения.
