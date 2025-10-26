Фрэнсис Форд Коппола продаёт личные вещи: почему режиссёру Крёстного отца срочно понадобились деньги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Кино

Фрэнсис Форд Коппола вынужден расстаться с предметами из личной коллекции через аукцион. Легендарный режиссёр столкнулся с финансовыми трудностями после кассового провала своего нового фильма.

Фрэнсис Форд Коппола
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрэнсис Форд Коппола

Как пишет The New York Times, cреди основных лотов — уникальные часы, разработанные Копполой в сотрудничестве с компанией F. P. Journe.

"Мне нужны деньги, чтобы удержаться на плаву", — пояснил режиссёр.

Премьера фильма "Мегалополис" состоялась в сентябре 2024 года. Проект, финансировавшийся преимущественно из личных средств Копполы, собрал в прокате лишь 14,4 миллиона долларов при бюджете свыше 100 миллионов.

Режиссёр сохраняет оптимизм, напоминая о судьбе "Апокалипсиса сегодня". Картина тоже первоначально не окупилась, но за десятилетия принесла 150 миллионов долларов. Коппола надеется на аналогичный сценарий для своего нового произведения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
