Харрисон Форд покинул церемонию Эмми: почему актёр почувствовал себя обманутым

Харрисон Форд покинул церемонию вручения премии "Эмми" сразу после объявления победителя в его категории. 83-летний актер, номинированный за роль в сериале "Уменьшение", присутствовал после заверений организаторов о его победе.
По информации RadarOnline, Форд ушёл вместе с женой Калистой Флокхарт сразу после вручения награды Джеффу Хиллеру. Источники издания отмечают, что решение актёра было продиктовано не только разочарованием, но и чувством гордости.
"Он искренне верил, что награда принадлежит ему, а когда этого не произошло, решил, что с него хватит", — пояснил инсайдер.
Этот инцидент усилил отчуждение Форда от голливудского сообщества. Актёр предпочитает проводить время на своём ранчо в Вайоминге, занимаясь хозяйством.
По словам представителей индустрии, поведение на "Эмми" закрепило за ним репутацию человека, дистанцировавшегося от правил Голливуда.
