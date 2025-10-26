Харрисон Форд покинул церемонию Эмми: почему актёр почувствовал себя обманутым

Харрисон Форд покинул церемонию вручения премии "Эмми" сразу после объявления победителя в его категории. 83-летний актер, номинированный за роль в сериале "Уменьшение", присутствовал после заверений организаторов о его победе.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Харрисон Форд

По информации RadarOnline, Форд ушёл вместе с женой Калистой Флокхарт сразу после вручения награды Джеффу Хиллеру. Источники издания отмечают, что решение актёра было продиктовано не только разочарованием, но и чувством гордости.

"Он искренне верил, что награда принадлежит ему, а когда этого не произошло, решил, что с него хватит", — пояснил инсайдер.

Этот инцидент усилил отчуждение Форда от голливудского сообщества. Актёр предпочитает проводить время на своём ранчо в Вайоминге, занимаясь хозяйством.

По словам представителей индустрии, поведение на "Эмми" закрепило за ним репутацию человека, дистанцировавшегося от правил Голливуда.