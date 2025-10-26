Яблоко от яблони: сын звезды Оппенгеймера получил роль в престижном кинопроекте

Сын известного актёра Киллиана Мёрфи Аран продолжает актёрскую карьеру, присоединившись к ансамблю сериала "War". Об этом сообщило ирландское агентство Lisa Richards Agency в Instagram*.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Киллиан Мерфи

Проект создаётся при участии телеканалов HBO и Sky. В многообещающий актёрский состав вошли Сиенна Миллер, Доминик Уэст и Ник Мохаммед.

Режиссёром выступит Бен Тейлор из "Сексуального просвещения", сценарий напишет Джордж Кэй, известный по "Убивая Еву".

Сюжет первого сезона построен вокруг жёсткого противостояния двух лондонских юридических фирм. Они столкнутся в громком бракоразводном процессе, где каждая сторона уверена в победе. Создатели планируют развить проект в антологию громких судебных дел.

Для Арана Мёрфи это уже второй крупный проект в карьере. Ранее он получил роль в фильме "Клара и Солнце" режиссёра Тайки Вайтити. В той картине он сыграет друга главной героини рядом с Дженной Ортегой и Эми Адамс.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ